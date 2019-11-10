Boluspor - Bursaspor: 1-1

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Seyfettin Ünal (xxx), Ali Tuna (xxx)
BOLUSPOR: Yavuz (xx) Hayrullah(xxx), İsmail Konuk (xxx), Burak Bekaroğlu (x), Ümit Kurt (xxx), Melih (xxx) (Dk. 90+2 Mutlu), Bilal Kısa (xxx), Dodo (xx) (Dk. 84 Batuhan), Mustafa Eskihellaç (xx), Mustafa Durak (xxx), Poepon (xx)
BURSASPOR: Çağlar (xxx) Shehu (xx), Diarra (xxx), Anıl (xx), Latovlevici (xxx), Burak (xx), Selçuk (xxx), Aykut (xx) (Dk. 90+3 Ramazan), Recep (xxx) (Dk. 68 Emirhan xx), Igor Da Silva (xx) (Dk. 77 Seleznyov), Kubilay (xxx)
GOLLER: Dk. 88 (P) Bilal (Boluspor) - Dk. 46 Recep (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Ümit, Hayrullah (Boluspor) Latovlevici, Burak, Igor (Bursaspor)TFF 1'inci Lig 11'inci hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı.7´nci dakikada Boluspor´un kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası alanı dışında topla buluşan Dodo´nun şutu savunmadan döndü. Daha sonra Mustafa Durak'ın dönen topa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
24´üncü dakikada Boluspor´un atağında Bilal Kısa´nın ceza sahası alanının dışından şutu az farkla dışarı çıktı.
32´nci dakikada gelişen Bursaspor atağında Burak Kapacak´ın ceza sahası içinden vurduğu şut direkten döndü. Topu daha sonra Boluspor savunması uzaklaştırdı.
46´ncı dakikada Bursaspor´un geliştirdiği atakta Burak Kapacak´ın sağ kanattan açtığı ortaya kafa vuruşu yapan Recep Aydın topu ağlara gönderdi: 1-0.
51´inci dakikada Boluspor´da sağ kanatta topla buluşan Melih Okutan´ın şutu kalecinin kucağına gitti.
55´inci dakikada Bursaspor´un kullandığı serbest vuruşta Kubilay Kanatsızkuş´un vuruşu kaleciden döndü. Dönen topa vuran Aykut Akgün´ün şutu üstten dışarı çıktı.
58´inci dakikada Boluspor´da Melih Okutan´ın ara pasında içeri giren Hayrulla Bilazer´in şutu direkten döndü.
62´nci dakikada Boluspor´un yakaladığı kontrol atakta, topla buluşan Mustafa Eskihellaç´ın şutu üstten dışarı çıktı.
65´inci dakikada Boluspor´un atağında Mustafa Eskihellaç'ın şutunda savunmaya da çarpan top az farkla dışarı çıktı.
66´ncı dakikada Boluspor´un atağında Mustafa Durak´ın sol kanattan çevirdiği topa gelişine vuruşunu yapan Bilal Kısa´nın şutu üstten dışarı çıktı.
88´inci dakikada Boluspor´da Bilal Kısa penaltı vuruşunu gole çevirerek skora denge getirdi: 1-1.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
BOLU
10 Kasım 2019 Pazar
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