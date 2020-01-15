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Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: Kaybetmeye tahammülümüz yok

DHA

BOLUSPOR Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Kaybetmeye tahammülümüz yok. Kaybetme kredimiz yok. Kazanarak, maçlarımızdan puanlar alarak ilerlemek istiyoruz" dedi.

BOLUSPOR Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Kaybetmeye tahammülümüz yok. Kaybetme kredimiz yok. Kazanarak, maçlarımızdan puanlar alarak ilerlemek istiyoruz" dedi.
TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü haftalık düzenlediği basın toplantıları kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Özköylü, sıkıntılarla, problemlerle geçen zor bir ilk yarıyı geride bıraktıklarını söyleyerek, "Tabii ki ilk yarıdan beklentimiz çok daha farklı yerlerde olmaktı. En azından puan olarak biraz daha fazla puan toplayarak ligin ilk yarısını kapatmak isteğimiz vardı. Ama özellikle ligin 12'nci haftasından sonra arka arkaya gelen önemli sakatlıklar ve bu oyuncularımızın uzun süre takımdan ayrı kalması, kadro derinliğimizin de olmamasından dolayı bu oyuncularımızın açığını kapatamamak ve iyi oynadığımız maçlarda bile yaptığımız bireysel hatalardan yediğimiz goller, çok şanssız kaybettiğimiz maçlar bizim adımıza ilk yarının olumsuz ve kötü bitmesine neden oldu. Tabii ki bu süreci kendi adımıza olumluya çevirmek için ilk yarı sonu bizim adımıza çok önemli bir fırsattı. Biz zaten ilk yarı bitmeden özellikle takıma katmak istediğimiz oyuncularla alakalı, ilk yarının planlamasıyla alakalı çalışmalara başlamıştık. Bu noktada yapmış olduğumuz transferleri kısa sürede takıma kazandırmak, kampa yetiştirmek ve takımla beraber çalışmasını sağlamak çok önemli bir başarıydı. Mümkün olduğu kadar çok oynamış olan oyuncuları almak için çalışmalar yaptık. Tabii ki bunda başarılı olmak çok mümkün olmuyor. Kulübün ekonomik yapısını da düşünmemiz gerekiyor. Bu noktada biz gerçekten çok önemli oyuncuları takımımıza kazandırdığımızı düşünüyorum" dedi.
Özköylü, yeni transferlerin kamp dönemine yetişmelerinin avantaj olduğunu belirterek, "Kamp dönemine yetişmeleri, bizimle birlikte olmaları, arkadaşlarıyla birlikte antrenman yapmış olmaları bizim için çok büyük avantaj. İnşallah önümüzdeki birkaç haftalık süreçte onların da performansının artmasıyla, sakat oyuncularımızın bizimle beraber tekrar çalışmaya başlamasıyla beraber çok kaliteli, elit bir takım olduğumuz düşünüyorum. Keşke sezonun başı olsa ve sezon başı hazırlıklarını yapıyor olsak. Bu takımla birlikte 1,5-2 ay çalışma fırsatımız olsaydı. O zaman bu ligde çok iddialı olabilecek, çok büyük hedeflere oynayabilecek bir takım ortaya çıkardığımızı herkes görecekti" diye konuştu.
Ligde bulundukları durumun gerginliğe ve strese neden olacağını ifade eden Özköylü, şunları kaydetti:
"Hep kazanmak zorunda olduğumuz, hep puan almak zorunda olduğumuz maçlar oynayacağız. Kaybetmeye tahammülümüz yok. Kaybetme kredimiz yok. Mümkün olduğu kadar doğru bir şekilde ilerlemek istiyoruz. Kazanarak, maçlarımızdan puanlar alarak ilerlemek istiyoruz. Bu noktada çalışmalarımızı devam ettirdik. Yoğun bir kamp dönemi geçti. Yapmış olduğumuz çalışmalar, yeni gelen oyuncularımızın takıma katılımı, oyun sistemine adaptasyonu, arkadaşlarını ve bizi tanımaları mutlaka bir süreç gerektirecektir. Bu süreç çok önemli. Özellikle oynayacağımız ilk 5 maç çok önem arz ediyor. İnşallah burayı en mükemmel şekilde geçeriz. Takımımız artık rekabet içerisinde. Önce kendi içinde rekabeti yapacak, sonra dışarıda rakiplerimizle rekabetin içine gireceğiz. Artık her bölgenin bir alternatifi var. Bundan sonra oyuncumuza bir şey olduğunda, sakatlık veya cezalı duruma düştüğü zaman gözümüz arkada kalmayacak. Yerine aldığımız, oynatabileceğimiz oyuncu sayımız çok fazla. Kadro derinliğinin fazla olması takım içi rekabeti ve bu rekabet de başarıyı üst noktalara çıkaracak. Biz buna inanıyoruz. İnşallah ikinci yarı Boluspor adına çok önemli bir süreç olacak. Bu süreci güzel bir şekilde geçirip, mümkün olduğu kadar kısa sürede kendimizi rahatlatacak, daha güvenli olacağımız üst sıralara doğru çıkmak ikinci yarıdaki en büyük hedefimiz."
Sezon sonu hedeflerinden de bahseden Özköylü, "Bizim asıl hedefimiz bu seneyi ligde sağlam bir şekilde tamamlayıp, gelecek sene iddialı olan, Süper Lig için en büyük adaylardan birisi olan Boluspor takımını kurmaktı. Biz bunu şuan için kurduğumuzu düşünüyoruz. Ama tabii ki öncelikle bu sezonu başarılı bir şekilde ve sıkıntısız bir şekilde geçirmek istiyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Osman Özköylü'nün açıklamaları

BOLU

15 Ocak 2020 Çarşamba

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