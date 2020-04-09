Evde kumar oynayan 13 kişiye, 39 bin lira ceza

"Bu gidiş gidiş değil"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) BOLU'da, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 13 kişiye, toplam 39 bin lira ceza yazıldı. <br>Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. Polis ekipleri, İzzet Baysal Caddesi'ndeki evde kumar oynandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda, evin farklı odalarındaki masalarda içki ve sigara içilerek, kumar oynandığı belirlendi. Kumar malzemelerine el koyulurken, evde bulunan 13 kişiye, 'Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet' suçundan toplam 39 bin liralık para cezası uygulandı. Ayrıca ev sahibi hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-04-09 12:55:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.