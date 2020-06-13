Lastiğe çarpan otomobil tarlaya uçtu: 7 yaralı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Bolu’nun Gerede ilçesinde yol üzerindeki lastiğe çarpan otomobilin tarlaya uçması üzerine 7 kişi yaralandı.

Kaza, Gerede ilçesi D750 karayolu Yakaboyu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Ömer Ilgaz (62) yönetimindeki 38 ADR 795 plakalı otomobil yol üzerinde bulunan lastik parçasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki boş tarlaya uçtu.

Kazada, araç sürücüsü Ömer Ilgaz ve Melike Ilgaz (15) ile Seyfi (46), Zübeyde (29), Engiz Deniz (8), Ömür Ediz (4) ve Defne Kanböre (1) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.