Bolu’da, kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu’da, kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı

İHA

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak kazı operasyonunda suçüstü yakalanan 10 kişi gözaltına alındı.

Bolu’da, kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak kazı operasyonunda suçüstü yakalanan 10 kişi gözaltına alındı.
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kaçak kazı yapıldığı iddia edilen bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kazı malzemelerine el konulan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcığa 8 tutuklama
YEREL HABERLER Bolu'da 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcığa 8 ...
Bolu’da, dolandırıcılık çetesi operasyonunda 8 tutuklama
YEREL HABERLER Bolu’da, dolandırıcılık çetesi operasyonunda 8 ...
Bolu'da sağanak; evleri su bastı
YEREL HABERLER Bolu'da sağanak; evleri su bastı
Bolu’da 20 dakika süren sağanak yağmur hayatı felç etti Şiddetli yağmur giriş katlarda ve yollarda su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER Bolu’da 20 dakika süren sağanak yağmur hayatı felç ...
Türkiye’nin saklı cenneti Abant Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor Abant Tabiat Parkı’ndaki oteller, 26 Haziran’da kapılarını müşterilerine açıyor Faytonculuktan geçimini sağlan köylüler, Abant’ın eski günlerine dönmesini bekliyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin saklı cenneti Abant Tabiat Parkı ...
Bolu'da 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Bolu'da 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık ...
Bolu’da, dolandırıcılık çetesi 17 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bolu’da, dolandırıcılık çetesi 17 kişi adliyeye sevk ...
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan kişi ...
Yolcu otobüsünde 360 gram kokain yakalandı Narkotik köpeği 'Foya'nın kokainle yakaladığı şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde 360 gram kokain yakalandı Narkotik ...
Boluspor, Altınordu maçına hazırlanıyor Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül: “Ligi istediğimiz yerde bitireceğiz” “Futbolculardan yana bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum”
YEREL HABERLER Boluspor, Altınordu maçına hazırlanıyor Boluspor ...
Bolu’da, girdikleri odunlukta doğum yapan tilkiler tavuk ve kedileri öldürdü Tilkilerden kurtulamayan mahalleli çaresizce gitmelerini bekliyor Ersin Çalışkan: “İnsan gibi top oynadıklarını görmüşler”
YEREL HABERLER Bolu’da, girdikleri odunlukta doğum yapan tilkiler ...
Bolu'da odunluktaki tilkiler, mahalleliyi korkuttu
YEREL HABERLER Bolu'da odunluktaki tilkiler, mahalleliyi korkuttu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X