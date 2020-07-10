Alg patlaması, göleti yeşile bürüdü



Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK (Bolu), (DHA) BOLU'nun Göynük ilçesine bağlı Bölücekova köyünde bulunan Çatak Baraj Göleti, alg patlaması sonucu yemyeşil oldu.

Göynük ilçesine bağlı Bölücekova köyünde, 2 ay önce sazan ölümlerinin yaşandığı Çatak Baraj Göleti'nde, bu kez alg patlaması meydana geldi. Alglerin patlamasıyla ortaya çıkan yeşil madde nedeniyle suyun yüzeyi yemyeşil oldu. Alg patlamasının nedeninin, tarım arazilerinde kullanılan gübre ve diğer atıkların göle karışması olabileceği kaydedildi. Yeşil örtü nedeniyle güneş ışığının gölün derinliklerine girememesinin, sudaki canlı yaşamını olumsuz etkileyebileceği değerlendirildi.

Köyde yaşayan Hakan Yıldız, "Biz bu suyun böyle olmasından dolayı endişeliyiz. Biz bu suyla sebze suluyoruz, ineklerimize verdiğimiz yeşil bitkileri suluyoruz. Hayvanlarımız bu sudan su içiyor. Bunun nedeninin araştırılmasını istiyoruz" dedi.

ALG PATLAMASI

Alg patlaması, tatlı veya tuzlu su sistemlerinde, alg popülasyonunda hızlı artış veya birikme olarak bilinir. Patlamalar, çoğu zaman etkilediği su kaynağındaki renk değişikliğiyle belli olur. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Göynük Murat KÜÇÜK

2020-07-10 15:55:54



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