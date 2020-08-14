

MUDURNU(Bolu), (DHA)BOLU'nun Mudurnu ilçesinde Bülent Öztürk'e ait ahırda çıkan yangında, 15 buzağı telef oldu.

Dün gece saatlerinde Mudurnu Sürmeli köyünde Bülent Öztürk'e ait ahırda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek ahırın tamamını sardı. Alevleri fark eden köylüler, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine köye gelen itfaiye, yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu yangını söndürdü. Ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar kurtarılırken, 15 buzağı ise telef oldu. Ahırdaki 20 ton buğday ve arpa ile 1500 saman balyası da yandı.

Yangın anları cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Mudurnu Murat KÜÇÜK

2020-08-14 11:18:30



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