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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Narven Sanat Sokağı’nda "Rengin Derinliği" sergisi açıldı

İHA

Narven Sanat Sokağı’nda "Rengin Derinliği" sergisi açıldı

Bolu’nun termal turizm merkezi Narven Termal Kasaba, bünyesinde oluşturduğu Sanat Sokağı’nda 2 genç ressamın eserlerini sergiliyor.
Bolu’nun termal turizm konusunda önemli turizm merkezlerinden birisi olan Narven Termal Kasaba, bünyesinde oluşturduğu Narven Sanat Sokağı’nda genç ressamların eserlerini sergilemeye başladı. Ressamlar Melike Yaman ve Özlem Bozoğlu’nun “Rengin Derinliği” adlı 20’nin üzerinde eserden oluşan sergi, termal tatil için Narven’e gelen ziyaretçilerin beğenisini kazandı.
Narven Sanat Sokağı’nda açılışı gerçekleştirilen sergi hakkında bilgiler veren Bolulu genç ressamlar Melike Yaman, “Pandemi sürecinde daha çok düşünmeye, daha çok eser üretmeye çalıştık ve daha öncesinde üretmiş olduğumuz eserlerimizle birlikte eserlerimizi sanatseverlerle buluşturmaya karar verdik. Pandemi önlemleri sebebiyle sanatseverler ile bir araya gelebileceğimiz, eserlerimiz ile ilgili görüş alışverişinde bulunabileceğimiz bir açılış kokteyli gerçekleştirememiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Fakat bu süreçte Narven’de konaklayan misafirlerin ve sanatseverlerin sergimizi ziyaret edecek olmalarından dolayı da mutluluk duyuyoruz" dedi.
Melike Yaman ve Özlem Bozoğlu’nun eserlerini bir araya getirerek oluşturduğu ve 20’nin üzerinde eserin sergilendiği “Rengin Derinliği” sergisine mayıs ayı sonuna kadar Narven Sanat Sokağı ev sahipliği yapacak.

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