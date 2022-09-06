Boris Johnson başbakan olarak son kez konuştu

Boris Johnson son kez başbakan olarak konuştu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İngiltere'de Boris Johnson dönemi resmen sona eriyor.

Dün Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin başbakanı olarak Liz Truss'ın seçilmesinin ardından Boris Johnson Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde son kez konuştu. Johnson konuşmasında enerji krizi ve ekonomik sorunlara değindi.

Johnson konuşmasında "Ekonomi için zorlu günler. Aileler için zorlu günler. Bunu atlatacağız, atlatabiliriz ve İngiltere olarak daha güçlü çıkacağız" dedi.

Johnson yerine gelen Liz Truss'a yönelik de destek mesajları verdi. Johnson "İnsanların bu krizi atlatması için ve ülkeyi ileri götürmek için Liz Truss'ın elinden geleni yapacağını biliyorum" dedi.

Konuşması sonrası Johnson, başbakanlık ofisinden ayrıldı ve İskoçya'da bulunan Kraliçe'nin yanına istifasını sunmaya gitti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.