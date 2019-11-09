İngiltere, özellikle orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan yoğun yağış ve fırtınanın ardından yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor.
Su baskınları nedeniyle çok sayıda ev, tarım arazisi ve yol sular altında kaldı.
Baskınlardan en fazla etkilenen yerlerden Derbyshire'da suya kapılan bir kadının hayatını kaybettiği açıklandı. İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin, baskınlar nedeniyle evlerinde mahsur kalanları botlarla kurtardığı belirtildi.
Felaketin ardından Derbyshire'ı ziyaret eden Başbakan Boris Johnson, Matlock Polis Merkezi'nde yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Polis merkezi çıkışında su baskınına uğrayan dükkanları gezen Başbakan Johnson, bir gözlük mağazasında çalışanların temizlik çalışmalarına yardım için paspas attı.
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