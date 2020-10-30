Bornova'da bazı binalar yıkıldı - İZMİR

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu.Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binaların yıkıldığına yönelik ihbarlar geldi.Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütülüyor.Öte yandan vatandaşlar, ağır hasar gören binaları tahliye etmeye devam ediyor.Vatandaşların panik yaşadığı deprem sonrası ana arterlerde trafik sıkışıklığı yaşanıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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