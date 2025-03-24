'Bornova Lalesi', 30 yıl sonra yeniden çiçek açtı

Bornova topraklarında görünmediği için neslinin tükendiği düşünülen 'Bornova Lalesi' (Tulipa Culisiena) olarak bilinen çiçeğin yeniden üretimi için Bornova Belediyesi ve Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü'nün iş birliğiyle yürütülen çalışmalarla ilgili geçen aralık ayında Bornova Belediye Meclis Kararı alındı.

Bu kapsamda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 3 ay önce ilçenin kırsal mahallerinden Kayadibi'nde ilk lale soğanını dikti. 6 taç yapraklı ve kırmızı-beyaz renkli çiçek, yaklaşık 30 yıl aradan sonra yeniden çiçek açtı.

Başkan Eşki, "Nesli tükendiği düşünülen ve artık var olmadığına inanılan Bornova Lalesi'nin 30 yıl aradan sonra kendi topraklarında açtı. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Bornova Misket Üzümü ve Bornova Kınalı Bamyası'ndan sonra Bornova Lalesi'ni de tescillemek için başvurularımızı yaptık. Yakın zamanda Bornova'nın parklarında taşıdığı renklerle Ayyıldızlı Bayrağımızı temsil bu eşsiz laleleri göreceğiz" dedi.

"KENT PEYZAJINDA KULLANILACAK"

Bornova Lalesi'ni kent peyzajında kullanacaklarını söyleyen Başkan Eşki, "Şu anda üretim aşamasında olan Bornova Lalesi, birkaç yıl içinde Bornova'nın farklı noktalarında peyzaj amaçlı kullanılacak. İnsanların daha keyifli, daha mutlu olmasına katkı sağlayacak. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.