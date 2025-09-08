Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem BORSA NEDEN DÜŞTÜ? 8 Eylül 2025 Pazartesi Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 8 Eylül 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

        Haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,50 azalışla 10.568,33 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü yüzde 2,61 değer kaybıyla 10.449,36 puandan tamamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı açıkladı. OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi. Borsa İstanbul'da ise son günlerde yaşanan düşüş, "Borsa neden düşüyor?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte 8 Eylül 2025 Pazartesi borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Giriş: 08.09.2025 - 19:04 Güncelleme: 08.09.2025 - 19:04
        Borsa İstanbul'da son dönemde düşüş eğilimindeki hareketi, borsadaki düşüş sürecek mi, sorusunu gündeme getirdi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.600 ve 10.700 puanın ise direnç konumunda olduğunu belirtti. Peki, "Borsa neden düştü? 8 Eylül 2025 Pazartesi Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...

        BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,61 değer kaybederek 10.449,36 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 280,13 puan azalırken, toplam işlem hacmi 105,9 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 1,87 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,97 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren yüzde 8,7 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi. Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 3,3 oldu. Ekonominin 2026'da yüzde 3,8, 2027'de yüzde 4,3, 2028'de ise yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.

        Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,5 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 olarak belirlendi.

        BIST 100 endeksi ise güne negatif başlayan seyrini gün sonuna da taşıyarak günü düşüşle tamamladı.

        Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Japonya'da makine siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.600 ve 10.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

