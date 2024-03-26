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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa neden düşüyor? 26 Mart 2024 Salı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü, ne oldu? BORSADA SON DURUM! - Borsa Haberleri

        Borsa neden düşüyor? 26 Mart 2024 BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yatay bir seyirle 9.029,50 puandan başladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kaybıyla 8.807,38 puandan tamamladı. Hatırlanacağı gibi haftanın açılış gününde Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybıyla 9.029,38 puandan tamamlamıştı. Son dönemde borsada yaşanan düşüş, "Borsa neden düşüyor?" sorusunu akıllara getirdi. İşte 26 Mart 2024 Salı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 19:06 Güncelleme: 26.03.2024 - 22:38
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        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kaybıyla 8.807,38 puandan tamamladı. Bilindği üzere bir hissenin değerini, büyük oranda arz-talep arasındaki denge ile endekste yaşanan düşüş ve yükseliş hareketleri belirlemektedir. Peki, "Borsa neden düşüyor? 26 Mart 2024 Salı BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte 26 Mart Salı borsada düşüşün nedenine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        26 MART BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kaybederek 8.807,38 puandan tamamladı.

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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 222,00 puan azalırken, toplam işlem hacmi 96,8 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 2,60, holding endeksi yüzde 2,44 değer kaybetti.

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        Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,92 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 4,72 ile spor oldu.

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        Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizliklerin etkilerinin devam ettiğini ifade etti.

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        Bu arada ABD Merkez Bankasının (Fed), bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik de devam ederken, Fed yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerindeki temkinli ton pay piyasalarında risk iştahını azalttı.

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        Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Çin'de sanayi karları ile Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.350 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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