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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Borusan Müzik Evi'nde Caz Günü konseri

        Borusan Müzik Evi'nde Caz Günü konseri

        İngiliz serbest doğaçlama sahnesinin önemli isimlerinden piyanist Pat Thomas'ın liderliğindeki dörtlü أحمد [AHMED], 30 Nisan Uluslararası Caz Günü'nde Borusan Müzik Evi sahnesinde müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 00:36 Güncelleme: 30.04.2025 - 00:36
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        Borusan Müzik Evi'nde Caz Günü konseri
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        Borusan Müzik Evi'nde, her yıl 30 Nisan’da kutlanan Uluslararası Caz Günü’ne özel bir performans müzikseverleri bekliyor. İngiliz serbest doğaçlama sahnesinin önemli isimlerinden piyanist Pat Thomas’ın liderliğindeki dörtlü أحمد [AHMED], Borusan Müzik Evi sahnesinde dinleyici karşısına çıkacak. Thelonius Monk ve John Coltrane gibi efsanelerle çalmış ve 1950’lerin sonunda caz müziğine Batı dışı ögeler katan kontrbasçı ve udi Ahmed Abdul-Malik’in bestelerini yeniden yorumlamak üzere bir araya gelen Pat Thomas (piyano), Antonin Gerbal (vurmalılar), Joel Grip (bas) ve Seymour Wright (alto saksofon), dinleyicilere benzersiz bir müzik deneyimi sunacak.

        Ağır ritimler, minimal tekrarlar ve özgün senkoplarla bezeli müzikleriyle dikkat çeken grup, Abdul-Malik’in vizyonunu 21. yüzyıl cazına taşıyor. Londra Caz Festivali ve Big Ears gibi prestijli festivallerde sahne alan ve son albümleri “Wood Blues” ile büyük beğeni toplayan أحمد [AHMED]’in bu özel performansı, Joy Jazz ve Borusan Klasik radyolarından canlı olarak yayınlanacak.

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        #Borusan Müzik Evi
        #Borusan sanat
        #Uluslararası Caz Günü
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