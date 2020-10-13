Borusan Sanat'ın 2020-2021 sezon programı belli oldu

AA

Çevrim içi olarak gerçekleşen ve Borusan Sanat'ın yeni sezon programının paylaşıldığı toplantıya, Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli ile Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO),Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi Müdürü Aydın Dorsay katıldı.

BİFO, Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi’nin yeni sezon programlarına ilişkin bilgilerin verildiği toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin en üst seviyede uygulanması gerektiği prensibinden hareketle tüm konserlerin izleyiciye kapalı gerçekleştirileceği açıklandı.

- "Tüm etkinliklerimizi müzikseverlere ücretsiz olarak ulaştıracağız"

Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli, Kovid-19 salgınının toplumsal ve sanatsal açıdan ağırlaşan koşullarına karşı sorumluluk üstlendiklerini belirterek, "Sanatın olduğu kadar sanatçının da korunması gerektiği ilkemizden hareketle, işin maddi yükümlülüklerini göğüslemeye ve bu sezonki bütün konserlerimizi ücretsiz olarak düzenlemeye karar verdik. Borusan Sanat olarak, artırdığımız konser sayımızla, tüm etkinliklerimizi müzikseverlere ücretsiz olarak ulaştıracağımızın haberini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

BİFO, Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi Müdürü Aydın Dorsay ise BİFO'nun yeni sezon açılış konserine ilişkin bilgiler vererek, şunları kaydetti:

"BİFO yeni sezonu müziğin 3 büyük bestecisinin başyapıtlarından oluşan bir programla açacak. Şef Sascha Goetzel yönetiminde Gustav Mahler, Beethoven ve Mozart'ın eserlerini seslendireceğiz. Konseri 15 Ekim'de saat 19.00'da Borusan Klasik radyo'dan dinleyebileceksiniz. Aralık ayından itibaren de yeni dijital platformumuzda konserin görüntüsünü izleyebileceksiniz. Borusan Quartet'in ilk canlı yayını ise 21 Ekim'de olacak. Borusan Müzik Evinde ise Güç Başar Gülle'nin 'Reverse' albümünün konseri, Töz Trio, Hezarfen Ensemble ve Diskant Ensemble'ın özel projeleri yer alacak."

- Konserler çevrim içi platformda yayınlanacak

Bu sezon BİFO'nun 24 canlı radyo yayını, 4 radyo bant yayını, Borusan Quartet'in 4, Borusan Müzik Evi ise 6 konseri çevrim içi platformda yayınlanacak kayıtlarıyla müzikseverlerle buluşacak.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile Borusan Quartet’in yanı sıra, müziğe taze bir soluk getiren konserlere ev sahipliği yapan Borusan Müzik Evi'ndeki bu sezonun tüm konserleri de erişime açılacak.

Tüm konserlerinin kaydı Borusan Oto İstinye 9.55 Salonu'nda gerçekleşecek BİFO'nun yeni sezonunda şeflik kürsüsünde BİFO Onursal Şefi Gürer Aykal’ın yanı sıra, Sascha Goetzel, Patrick Hahn, Carlo Tenan, Alexander Liebreich, James Judd, Gabor Kali, Garrett Keast, Stanislav Kochanovsky, Thomas Rösner, Domingo Hindoyan ve Cem Mansur yer alacak.

Orkestranın eşlik edeceği solistler arasında ise Valentina Lisitsa, Naz İrem Türkmen, Midori Goto, Giovanni Guzzo, Jan Mráček, Camille Thomas, Daniel Hope, Zarina Abaeva, Maria Barakova, Xabier Anduaga, Elina Vähälä, Philippe Quint, Ezgi Karakaya, Ferhat Göksel, Erkut Gökgöz, Gökhan Aybulus ve Sezai Kocabıyık olacak.

Borusan Klasik radyoda yayınlanan "Borusan Müzik Evi" programının ikinci sezonu, kasım ayının ikinci yarısından itibaren Anıl Eraslan, Nağme Yarkın, Baturay Yarkın, Hakan Ali Toker, Ali Perret, Esra Alto ve Batur Sönmez'in katılımlarıyla yayında olacak.

Borusan Klasik’te canlı yayınlanacak 24 BİFO, 4 Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi'nde gerçekleşecek konserlerin tümü, aralık ayının ilk haftalarından itibaren çevrimiçi olarak ekranlarda olacak.

BİFO konserleri öncesinde, müzik yazarı Serhan Bali'yle genç şeflerden Nisan Ak, orkestra şefleri ve solistlerle gerçekleştireceği keyifli sohbetlerle müzikseverlerle buluşacak.