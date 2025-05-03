Borusan Quartet, İsviçreli klarnet virtüözü Reto Bieri’yi ağırlıyor

Borusan Quartet, sezonunun son konserinde, 7 Mayıs 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda dinleyicilerle buluşuyor. Topluluk, 20. yüzyıl dönümünün müziğine ve ses–algı dünyasına eşsiz katkısı olan Claude Debussy’nin yaylı çalgılar dörtlüsü için yazdığı tek eser Sol minör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü’nü çalarken, konserin ikinci yarısında Alfred Hitchcock ile olan çalışmalarıyla tanınan Bernard Herrmann’ın 1967 tarihli “Tatil Hatıraları” başlıklı Klarinetli Beşlisi’ne yer veriyor. Konserin solisti, 20 yılı aşkın süredir solo ve oda müziği performanslarının yanı sıra sanat yönetmenliğiyle de öne çıkan İsviçreli klarnet virtüözü ve doğaçlama ustası Reto Bieri olacak. Patricia Kopatchinskaja ile yarattığı “à la DAVOS FESTIVAL” konseptiyle klasik müzik sahnesine şiirsel bir bakış kazandıran Bieri’nin yorumu bu özel geceye farklı bir soluk getirecek.

Borusan Quartet

Cazın en dinamik gruplarından KUHN FU, Borusan Müzik Evi’ni fethediyor

Süddeutsche Zeitung tarafından “KUHN FU, savaşçı isminin hakkını veriyor. Sahneye muazzam bir enerji getiren bu çokkültürlü caz topluluğu, aynı zamanda müzikteki harika birlikteliğin de bir göstergesi.” olarak tanımlanan grup, 9 Mayıs 2025 Cuma akşamı saat 21.00’de, Borusan Müzik Evi’nde dinleyicilere dinamik bir konser sunmaya hazırlanıyor. Gitarist ve besteci Christian Kühn önderliğinde “Jazz Rock Psychedelia”sının sınırlarını zorlayan topluluk, Zappa’dan kabare esintileri alıp sörf melodilerini metal riff’lerle harmanladığı doğaçlama performanslarıyla cazın savaşçı ruhunu sahneye taşıyacak.

BİFO

Nova Muzak #40 konseri, dinleyicileri çizginin ötesine taşıyor

Borusan Müzik Evi, Kod Müzik işbirliğiyle gerçekleştirdiği Nova Muzak serisinin 40. buluşmasında, 10 Mayıs’ta, deneysel müziğin sınırlarını zorlayan iki çarpıcı ismi, Rafael Toral ve hackedepicciotto’yu müzikseverlerle bir araya getiriyor. Portekizli yapımcı, besteci ve icracı Rafael Toral, avangart-rock, elektronik, serbest caz ve modüler synthesizer doğaçlaması gibi birçok deneysel müzik tarzında faaliyetlerinin önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor. The Wire dergisi tarafından yılın en iyi albümleri arasında ikinci sırada gösterilen “Spectral Evolution”ı bu konserde dinleyicilerle buluşturuyor. Gecenin diğer konuğu ise Fatih Akın’ın “İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek” belgeselinin anlatıcısı Alexander Hacke ile görsel sanatçı Daniel de Picciotto’nun 2001’de başlattığı multimedya projesi hackedepicciotto. Canlı performanslarında kükreyen, titreşen ve izleyicilerini sarsan, ama aynı zamanda çok mutlu eden varoluşçu ve akustik ses manzaraları yaratan ikili, 40. Nova Muzak buluşmasında izleyicileri alışılmışın ötesinde bir deneyime davet ediyor.