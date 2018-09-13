Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçı heyecanı

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Borussia Dortmund, 14 Eylül 2018 Cuma günü Eintracht Frankfurt takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. Borussia Dortmund 4 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Eintracht Frankfurt 3 puanda ve 9. sırada. Borussia Dortmund son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Eintracht Frankfurt son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 102. İddaa'da Borussia Dortmund kazanır 1.30, berabere biter 4.00, Eintracht Frankfurt kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Borussia Dortmund önceki hafta Hoffenheim mücadelesinde 3-1 yenildi.

Eintracht Frankfurt ise Schalke 04 maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Borussia Dortmund, 4 gol attı ve 1 gol yedi.

Eintracht Frankfurt, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Eintracht Frankfurt, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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