Borussia Dortmund- Lille maçı hangi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Dortmund ile Lille kozlarını paylaşacak. BVB Stadion'da oynanacak karşılaşmada iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. İki maç sonunda avantajlı skoru elde eden taraf çeyrek finale yükselecek. Karşılaşmayı İspanyol hakem J. Sanchez yönetecek. Peki, Borussia Dortmund- Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund- Lille maçına sayılı saatler kaldı. Play off turunda Sporting Lizbon'u eleyen Dortmund, grup aşamasını ilk sekizde bitirip son 16'ya direkt katılan Lille ile eşleşti. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'lerine dair araştırmalar hız kazandı. Peki, heyecanla beklenen Dortmund- Lille maçı ne zaman ve hangi kanalda?
DORTMUND- LİLLE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Dortmund- Lille maçı 4 Mart Salı (yarın) 23.00'te oynanacak.
BVB Stadion'da oynanacak kritik karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
DORTMUND MUHTEMEL 11
Kobel, Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini, Sabitzer, Gross, Adeyemi, Brandt, Bynoe, Guirassy