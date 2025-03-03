Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Borussia Dortmund- Lille maçı hangi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dortmund- Lille muhtemel 11 - Şampiyonlar Ligi maçları

        Borussia Dortmund- Lille maçı hangi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Dortmund ile Lille kozlarını paylaşacak. BVB Stadion'da oynanacak karşılaşmada iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. İki maç sonunda avantajlı skoru elde eden taraf çeyrek finale yükselecek. Karşılaşmayı İspanyol hakem J. Sanchez yönetecek. Peki, Borussia Dortmund- Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 12:38 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund- Lille maçına sayılı saatler kaldı. Play off turunda Sporting Lizbon'u eleyen Dortmund, grup aşamasını ilk sekizde bitirip son 16'ya direkt katılan Lille ile eşleşti. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'lerine dair araştırmalar hız kazandı. Peki, heyecanla beklenen Dortmund- Lille maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        2

        DORTMUND- LİLLE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Dortmund- Lille maçı 4 Mart Salı (yarın) 23.00'te oynanacak.

        BVB Stadion'da oynanacak kritik karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        3

        DORTMUND MUHTEMEL 11

        Kobel, Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini, Sabitzer, Gross, Adeyemi, Brandt, Bynoe, Guirassy

        4

        LİLLE MUHTEMEL 11

        Chevalier, Meunier, Diakite, Riberio, Gudmundsson, Mukau, Andre, Cabella, Gomes, Haraldsson, David

        PSV Eindhoven- Arsenal maçı ne zaman?
        PSV Eindhoven- Arsenal maçı ne zaman?
        Real Madrid- Atl Madrid maçı ne zaman?
        Real Madrid- Atl Madrid maçı ne zaman?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Enflasyonu süt körükledi
        Enflasyonu süt körükledi
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        İftar sofralarının demirbaşı zeytinin faydaları nelerdir?
        İftar sofralarının demirbaşı zeytinin faydaları nelerdir?
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        3 eşsiz eser keşfedildi
        3 eşsiz eser keşfedildi
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"
        Rubio: Putin'i müzakereye ikna etmek en önemli yol
        Rubio: Putin'i müzakereye ikna etmek en önemli yol