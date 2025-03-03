Şampiyonlar Ligi'nde PSV- Arsenal maçına sayılı saatler kaldı. Play off turunda İtalyan devi Juventus'u eleyen PSV, grup aşamasını ilk sekizde bitirip son 16'ya direkt katılan Arsenal ile eşleşti. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'lerine dair araştırmalar hız kazandı. Peki, heyecanla beklenen PSV- Arsenal maçı ne zaman ve hangi kanalda?