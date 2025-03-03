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        Haberler Bilgi Spor PSV Eindhoven- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? PSV- Arsenal maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları

        PSV Eindhoven- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında PSV ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Philips Stadion'da oynanacak karşılaşmada iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. İki maç sonunda avantajlı skoru elde eden taraf çeyrek finale yükselecek. Karşılaşmayı İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek. Peki, PSV- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 11:47 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:47
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        1

        Şampiyonlar Ligi'nde PSV- Arsenal maçına sayılı saatler kaldı. Play off turunda İtalyan devi Juventus'u eleyen PSV, grup aşamasını ilk sekizde bitirip son 16'ya direkt katılan Arsenal ile eşleşti. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'lerine dair araştırmalar hız kazandı. Peki, heyecanla beklenen PSV- Arsenal maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        2

        PSV- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

        PSV- Arsenal maçı 4 Mart Salı (yarın) 23.00'te oynanacak.

        3

        PSV- ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Philips Stadion'da oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        4

        PSV MUHTEMEL 11

        Benitez, Ledezma, Flamingo, Boscagli, Junior, Schouten, Veerman, Perisic, Saibari, Lang, De Jong

        5

        ARSENAL MUHTEMEL 11

        Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Odegaard, Jorginho, Rice, Nwaneri, Trossard, Merino

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