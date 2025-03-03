Spor yazarları Fenerbahçe-Antalyaspor maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırladı ve rakibini 3-0 mağlup etti. Spor yazarları, Fenerbahçe-Antalyaspor maçını çarpıcı ifadelerle yorumladı.
Spor yazarları, 3-0 sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle sona eren Fenerbahçe-Antalyaspor maçını değerlendirdi.
"F.BAHÇE BÜYÜK ÖZGÜVEN KAZANDI"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Galatasaray’ı takip eden Fenerbahçe sahasında Antalyaspor’u 3-0 yenerken zorlanmadı. Liderle arasındaki farkı 4’e indirdiler. Büyük bir özgüven kazandılar. Gelecek haftalar için umutlandılar. Saha dışı ve içi birliktelik Fenerbahçe adına büyük kazanç. Galatasaray’ın baskı altında olduğu da bir gerçek.
"F.BAHÇE LİDERİNİ BULDU: SKRINIAR"
Ömer Üründül (Sabah): Fenerbahçe'de yeni bir düzen oturmuş durumda. Takım genelde kontrol futbolunu elden bırakmıyor, dengeli oynuyor. Önde baskı oradaki oyuncuların yapısı itibarıyla yeterli değil. Ofansif açıdan da bölüm bölüm etkili oluyorlar. F.Bahçe'nin önemli kadrosuna rağmen hissedilen en büyük eksik, lider oyuncuydu. O da devre arasında bulundu: Skriniar.
"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK F.BAHÇE'DE"
Ahmet Çakar (Sabah): Son bir aydır Fenerbahçe çok disiplinli oynuyor. Takım savunmasında çok iyiler. Türkiye'de duran toplardan gol bulma tehdidi en yüksek olan takım. Dün de böyle oldu. Yine bir duran top, Mert Müldür kafayı vurdu ve kilidi açtı. Youssef En- Nesyri, Filip Kostic, Edin Dzeko gibi birçok deneyimli oyuncu çok fedakârca oynuyor. Şunu çok rahat söyleyebiliriz ki hem oyun üstünlüğü hem de psikolojik üstünlük mutlak Fenerbahçe'de. Türk spor tarihinde hakemlerin en fazla tartışıldığı günlerde Mehmet Türkmen, iyi maç yönetti. Tamam, skor çabuk koptu, kritik pozisyon olmadı, oyuncular iyi niyetli ama Mehmet Türkmen kumaş olarak iyi bir hakem, dün de iyi bir yönetim sergiledi.
"MOURINHO MANTIK ÇİZGİSİNE TAŞIYOR"
Gürcan Bilgiç (Fotomaç): Fenerbahçe, rakibinin kendi kaosunu yaşadığı bir günde, rüzgarı arkasına almış camiasına ikinci yarıda da baskı ile daha gollü bir galibiyet verebilirlerdi aslında. Ama Mourinho artık dengeyi, perşembe günü başka maç olduğunu, 5 gollü galibiyete de 3 puan verildiğini herkese telkin ediyor, en gözü kara Fenerbahçeli'yi bile "mantık" çizgisine taşıyor. "Kazanma kültürü" dediği de bu zaten... Bize "İtalyan usulü" olarak yansıyor.
"MUMLA ARASAN BULAMAZSIN"
Erman Toroğlu (Sözcü): Fenerbahçeli oyuncular çok istekli ve şevkle Antalyaspor'a karşı mücadele etmeye başladılar. Sonucu da ilk yarıdan aldılar. Arkadan gelenin bir avantajı vardır. Öndeki kazandıkça rahatlar ama arkadaki kazandıkça öndeki arkaya bakarsa tökezler. Öndekinin hiç arkaya bakmadan takır takır top oynayıp kazanması lazım ki arkadakinin morali bozulsun. Ama şu andaki görüntüde morali bozulan Galatasaray gibi gözüküyor. Çünkü fazla arkaya bakmaya başladılar. Yöneticiler beyanat verdikçe, futbolcular da geriliyor ve arkaya bakıyor. Profesyonel yönetici o tarz demeç vermez, bilakis alttakine saygı duyduklarını söyleyip onu yumuşatırlar. Bizde nerede öyle yöneticiler, mumla arasan bulamazsın.