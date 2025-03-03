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        Haberler Gündem Hava Durumu DİKKAT! Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı! 3 Mart Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Akdeniz'in kıyı kesimleri sağanak yağmurlu, iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışlı olacak. Yağışlar, İç Anadolu'nun güney, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli kar olarak görülecek. Marmara ve kıyı Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. İç bölgelerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 07:43 Güncelleme: 03.03.2025 - 07:43
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        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis, Bingöl, Van, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Eskişehir'in güneyi ve Adana'nın kuzey çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Manisa, Denizli, Ankara, Eskişehir'in güneyi, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarının Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli

        Ankara

        Bulutlu

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 15°

        Antalya

        Yağmurlu 14°

        Trabzon

        Yağmurlu

        Bursa

        Bulutlu

        Adana

        Bulutlu 18°

        Diyarbakır

        Bulutlu 10°

        Gaziantep

        Bulutlu 12°

        Ağrı

        Yağmurlu -2°

        HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

        Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bu bölgelerde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirildiğinden ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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