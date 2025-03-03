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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya göre Putin'i müzakereye ikna etmek savaşın sonlanması için en önemli yol | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya göre Putin'i müzakereye ikna etmek savaşın sonlanması için en önemli yol

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki tartışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin Beyaz Saray'daki görüşmede her fırsatta konuyu Ukrayna'ya çevirdiğini savundu. Trump'ın barış müzakerelerini sürdürmeye çalıştığını belirten Rubio, "Eğer bunu bir Demokrat yapıyor olsaydı herkes, '(Trump) Nobel Barış Ödülü'ne doğru gidiyor' derdi." dedi. Rubio, ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmenin en önemli yolunun Rusya Devlet Başkanı Putin'i müzakere masasına getirmekten geçtiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 10:53 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:53
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        Rubio: Putin'i müzakereye ikna etmek en önemli yol
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        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmenin en önemli yolunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i müzakere masasına getirmekten geçtiğini söyledi.

        ABC News kanalının "This Week" programına konuşan Bakan Rubio, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki tartışma ve barış müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Rubio, Trump'ın bu savaşı sonlandırmanın bir yolunun olup olmadığını görebilmek amacıyla Rusya'yı müzakere için iknaya çalıştığını ifade ederek, "Bu süreç ancak Vladimir Putin müzakere masasına oturduğunda tamamlanır. Şu anda Başkan Trump, onu (Putin'i) müzakere masasına oturtabilecek dünyadaki tek kişi." dedi.

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        "Zelenskiy'ye 'diktatör' denilmesinin uygun bulunduğu ancak Putin için aynı şeyin geçerli olup olmadığına" yönelik soru üzerine Rubio, "Üç yıldır Vladimir Putin'e hakaret ettik ama şu anda mesele bu değil. Bugün odaklandığımız konu, bu adamı masaya oturtmak. Belki onlar da bir anlaşma istemiyor. Bunu bilmiyoruz ama üç yıldır onlarla konuşmadık, belki de istiyorlardır." diye yanıt verdi.

        "TRUMP DEMOKRAT OLSAYDI NOBEL ALIRDI"

        Rubio, ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik garantisi sağlamasının barışa bağlı bulunduğunu, hedeflerinin Rusya'yı müzakereye teşvik etmek olduğunu ve bunu engelleyecek bir adım atılmaması gerektiğini belirtti.

        Zelenskiy'nin Beyaz Saray'daki görüşmede her fırsatta konuyu Ukrayna'ya çevirdiğini savunan Rubio, barışa yönelik girişimleri nedeniyle Trump'ın destek alması gerektiği yorumunu yaptı.

        Rubio, savaşı sonlandırmaya çabaladıklarına ilişkin söylemlerini yineleyerek, "Eğer bunu bir Demokrat yapıyor olsaydı herkes, '(Trump) Nobel Barış Ödülü'ne doğru gidiyor' derdi." şeklinde konuştu.

        NE OLMUŞTU?

        Trump ile Zelenskiy arasında 28 Şubat'ta Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

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        Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

        Tartışma üzerine, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

        Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

        Zelenskiy de Fox News'e verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya karşılık, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını ifade etmişti.

        Tartışmanın ardından birçok Avrupalı lider, Ukrayna'ya destek mesajı yayımlamıştı.

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