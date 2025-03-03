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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek: Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz - Para Haberleri

        Bakan Şimşek: Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 10:27 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:30
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        "Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

        "Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyon şubatta yüzde 39,1 gerçekleşti.

        Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu.

        Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz.

        Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız."

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