Kaza üzerine kaza! Hamile kadının trajik sonu!
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, yüksekten düşüp ağır yaralanan ve 5 aylık hamile olan 24 yaşındaki Malıka Gadoeva'yı taşıyan ambulans kavşakta hafif ticari bir araçla çarpıştı. Gadoeva, tedavi gördüğü hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi
Kocaeli'nde kan donduran kaza, önceki gün saat 16.30 sıralarında Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’ndeki kavşakta meydana geldi.
YÜKSEKTEN DÜŞTÜ AMBULANS ÇAĞRILDI
DHA'daki habere göre Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi'nde, elektrikli bisikletiyle seyir halinde olduğu sırada kontrolünü kaybedip cadde üzerinde bulunan Kuran kursunun yaklaşık 3 metrelik duvarından zemine düşüp ağır yaralanan 5 aylık hamile Malıka Gadoeva (24) için yakınları ambulans çağırdı.
AMBULANS, TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI
Gadoeva’yı hastaneye götürmek için yola çıkan H.D. idaresindeki ambulans, Paşadağ Caddesi’nden Sarımeşe kavşağı istikametine doğru giden M.N.K. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Hafif ticari araç trafik lambasını devirip yeşillik alana, ambulans ise sürüklenerek refüje çarptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi ile hafif ticari araçta bulunan sürücü M.N.K. ve yolcu olarak bulunan R.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
HAMİLE KADIN HAYATINI KAYBETTİ
İzmit ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırılan Malıka Gadoeva, buradan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavisi süren Gadoeva dün hayatını kaybetti.
Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.