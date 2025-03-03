Kaza üzerine kaza! Hamile kadının trajik sonu!

Kocaeli'nde kan donduran kaza, önceki gün saat 16.30 sıralarında Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’ndeki kavşakta meydana geldi.

DHA'daki habere göre Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi'nde, elektrikli bisikletiyle seyir halinde olduğu sırada kontrolünü kaybedip cadde üzerinde bulunan Kuran kursunun yaklaşık 3 metrelik duvarından zemine düşüp ağır yaralanan 5 aylık hamile Malıka Gadoeva (24) için yakınları ambulans çağırdı.

Gadoeva’yı hastaneye götürmek için yola çıkan H.D. idaresindeki ambulans, Paşadağ Caddesi’nden Sarımeşe kavşağı istikametine doğru giden M.N.K. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Hafif ticari araç trafik lambasını devirip yeşillik alana, ambulans ise sürüklenerek refüje çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi ile hafif ticari araçta bulunan sürücü M.N.K. ve yolcu olarak bulunan R.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.