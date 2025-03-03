Enflasyonu süt körükledi

Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Enflasyon şubat ayında yüzde 2.27 artarken, yıllık yüzde 39,05 artış gösterdi. Gıda enflasyonu ise aylık yüzde 3.17 gerçekleşirken yıllık yüzde 35.11 oldu. Dün açıklanan İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre de gıda ve alkolsüz içecekler aylık enflasyon yüzde 3,41 oldu.

Enflasyonun öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen Türk-İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre ise Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 5,39 oranında gerçekleşmişti. 'Mutfak enflasyonu' yıllık bazda ise yüzde 57,73 artış kaydetmişti.

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TEREYAĞI, YOĞURT, PEYNİR VE SÜT FİYATLARI ENFLASYONU KÖRÜKLEDİ

Çiğ süt üreticisi düşük fiyat nedeniyle sütünü satamazken TÜİK verilerine göre, şubatta fiyatı en çok artan ürünler arasında tereyağı, yoğurt, süt, peynir yer aldı. Süt fiyatlarındaki artışın etkisiyle dondurma şubatta yüzde 17,28 ile fiyatı en çok yükselen ürün oldu.

Tereyağında yıllık fiyat artışı yüzde 27,07 olurken sadece şubatta yüzde 13,72 artış kaydedildi. Yoğurtta yıllık yüzde 27,33 olan fiyat artışı bir ayda yüzde 10,33 oldu. Sütte ise şubat ayında yüzde 9.13’lük bir artış söz konusu iken yıllık olarak artış yüzde 22,21. Dondurma fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 45,49'u buldu. Peynire baktığımızda ise şubat ayında yüzde 6.93 yıllık artış ise yüzde 24,55.

“ÜRETİCİ PARA KAZANAMIYORUM DİYE İNEKLERİNİ KESTİRİYOR TÜKETİCİ İSE DAHA PAHALIYA SATIYOR”

Yıllık olarak artışların yarısının bir ayda olduğunun altını çizen Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, “Üretici çiğ süt para etmiyor diye adeta isyan ederken, üretici ile alıcı arasında sözleşme krizi sürüyor. Devlet ciddi para ödeyerek alınmayan sütleri, en kaliteli sütleri süt tozuna çevirirken bir yandan da sütten elde edilen bu fiyat artışı hem üreticinin hem de tüketicinin bu işte ciddi olarak zara gördüğünü gösteriyor. Kısacası üretici satamıyorum diyerek şikâyet ediyor, para kazanamıyorum diye ineklerini kestiriyor. Tüketici ise daha pahalıya tüketiyor. Bu şubat ayında en çok dikkat çekken konu oldu.”