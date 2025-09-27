Habertürk
        Haberler Spor Futbol Almanya Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt: 4-6 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt: 4-6 (MAÇ SONUCU)

        Almanya Bundesliga'nin 5. haftasında oynanan Borussia Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt maçı tam 10 gole sahne olurken, mücadeleyi konuk ekip Frankfurt 6-4 kazandı. Karşılaşmada 47 dakikada 6-0 öne geçen Frankfurt, daha sonraki bölümde kalesinde 4 gol gördü. Konuk takımda milli fubolcumuz Can Uzun, 1 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyete katkıda bulundu.

        Giriş: 27.09.2025 - 21:47 Güncelleme: 27.09.2025 - 21:50
        10 gollü maça Can Uzun damgası!
        Almanya Bundesliga'da 10 gollü muhteşem maçta Eintracht Frankfurt, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 6-4 mağlup etmeyi başardı.

        Maçta Koch (2), Knauff, Burkardt, Chaibi ve Can Uzun'un golleriyle 47 dakikada 6-0'ı yakalayan Frankfurt, daha sonraki bölümde kabus gördü...

        Ev sahibi Borussia Mönchengladbach, 72'de Castrop, 78'de Tabakovic, 83'te Engelhardt ve 90'da Mamedova ile 4 gol bulup umutlansa da mücadele 6-4 Frankfurt üstünlüğüyle sonuçlandı.

        CAN UZUN 5 MAÇTA 5 GOLE ULAŞTI!

        Frankfurt'ta bu sezon sergilediği performansla adından söz ettiren Can Uzun, Mönchengladbach maçını da boş geçmedi. Milli futbolcu 6-4'lük maçta takımının 5. golünü kaydederken, bu sezon Bundesliga'daki toplam gol sayısını da 5'e çıkardı. 20 yaşındaki futbolcu ayrıca 1 de asist yaptı.

        Frankfurt bu galibiyetle puanını 9'a çıkarıp maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.

        Mönchengladbach ise 2 puanla 18. ve son sırada kaldı.

