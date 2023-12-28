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        Haberler Magazin Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL

        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL

        İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye maddi destek için Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen konserde elde edilen gelirin miktarı açıklandı. Haluk Levent, Ankara'ya giderek konserden elde edilen 1 milyon TL'yi Filistin Ankara büyükelçisi Faed Mustafa'ya teslim etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:31
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        Daha önce Gazze Belediye Başkanı ile görüşen Haluk Levent, Gazze'deki yaralı çocuklar için kolları sıvamıştı. Levent, yaralı çocukların tedavisinin karşılanması için Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir yardım konseri vereceğini duyurmuştu.

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        17 Aralık'ta gerçekleştirilen konserde Haluk Levent'in yanı sıra sahne alan ünlü isimler arasında; Bülent Ortaçgil, Derya Köroğlu, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Eypio, Melek Mosso, Zara, Özgür Can Çoban ve Ceylan Ertem yer almıştı.

        1 MİLYON TL TOPLANDI

        Haluk Levent, Gazze için düzenlenen yardım konserinde 1 milyon TL toplandığını açıkladı.

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        "KALBİMİZDESİN FİLİSTİN"

        Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya gelen Haluk Levent, "Sanatçı arkadaşlarımla birlikte 'Gazze ile Dayanışma' konserimizden elde ettiğimiz 1 milyon TL’lik geliri Filistin Ankara büyükelçisi Faed Mustafa’nın yönlendirdiği hesabına gönderdik. Kalbimizdesin Filistin" ifadelerini kullandı.

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        Gülben Ergen - Mustafa Sandal

        5

        Bülent Ortaçgil

        6

        Derya Köroğlu

        7

        Eypio

        8

        Melek Mosso

        9

        Zara

        10

        Özgür Can Çoban

        11

        Ceylan Ertem

        12

        Sena Şener

        Fotoğraflar: Instagram, AA

        #Haluk Levent
        #gazze
        #Faed Mustafa
        #Yardım konseri
        #Filistin
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