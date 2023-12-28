Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye maddi destek için Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen konserde elde edilen gelirin miktarı açıklandı. Haluk Levent, Ankara'ya giderek konserden elde edilen 1 milyon TL'yi Filistin Ankara büyükelçisi Faed Mustafa'ya teslim etti
Daha önce Gazze Belediye Başkanı ile görüşen Haluk Levent, Gazze'deki yaralı çocuklar için kolları sıvamıştı. Levent, yaralı çocukların tedavisinin karşılanması için Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir yardım konseri vereceğini duyurmuştu.
17 Aralık'ta gerçekleştirilen konserde Haluk Levent'in yanı sıra sahne alan ünlü isimler arasında; Bülent Ortaçgil, Derya Köroğlu, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Eypio, Melek Mosso, Zara, Özgür Can Çoban ve Ceylan Ertem yer almıştı.
1 MİLYON TL TOPLANDI
Haluk Levent, Gazze için düzenlenen yardım konserinde 1 milyon TL toplandığını açıkladı.
"KALBİMİZDESİN FİLİSTİN"
Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya gelen Haluk Levent, "Sanatçı arkadaşlarımla birlikte 'Gazze ile Dayanışma' konserimizden elde ettiğimiz 1 milyon TL’lik geliri Filistin Ankara büyükelçisi Faed Mustafa’nın yönlendirdiği hesabına gönderdik. Kalbimizdesin Filistin" ifadelerini kullandı.
Gülben Ergen - Mustafa Sandal
Bülent Ortaçgil
Derya Köroğlu
Eypio
Melek Mosso
Zara