Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL

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Daha önce Gazze Belediye Başkanı ile görüşen Haluk Levent, Gazze'deki yaralı çocuklar için kolları sıvamıştı. Levent, yaralı çocukların tedavisinin karşılanması için Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir yardım konseri vereceğini duyurmuştu.