Bostancı nerede? Bostancı hangi şehirde, ilde, bölgede?

"Bostancı hangi şehirde?" sorusunun yanıtı, Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'dur. "Bostancı" adı Türkiye'de birkaç köy için kullanılsa da, akla gelen ilk ve en önemli yer İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı bu tarihi semttir. Bostancı, Anadolu Yakası'nın en kritik ulaşım kavşaklarından biri olarak öne çıkar; deniz otobüsleri, vapur hatları, Marmaray, M4 ve M8 metro hatlarının kesiştiği dev bir aktarma merkezidir. E-5 Karayolu'nun hemen kenarında, Bağdat Caddesi'nin devamında yer alan semt, hem yoğun bir yerleşim alanı hem de sosyal bir çekim merkezidir. Detaylar yazımızın devamında.

BOSTANCI HANGİ İLDE VE HANGİ ŞEHİRDE BULUNUYOR?

"Bostancı hangi ilde?" ve "Bostancı hangi şehirde?" sorularının idari cevabı İstanbul'dur. Bostancı, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki en gözde ilçelerinden biri olan Kadıköy'e bağlı bir mahalledir. Kadıköy ilçesinin en doğu ucunda yer alan Bostancı, aynı zamanda bir sınır noktasıdır.

REKLAM

Bostancı'nın coğrafi konumu, birden fazla ilçe ile komşu olmasını sağlar. Sahil kesimi ("Alt Bostancı") tamamen Kadıköy ilçesi sınırları içindeyken, E-5 (D-100) Karayolu'nun kuzeyinde kalan "Üst Bostancı" olarak bilinen bölge, Maltepe ve Ataşehir ilçeleriyle de komşudur. Ancak semtin kalbi, vapur iskelesi, tren istasyonu ve gösteri merkezi gibi kilit noktalarının tümü idari olarak Kadıköy'e bağlıdır.

BOSTANCI HANGİ BÖLGEDE YER ALIR? "Bostancı hangi bölgede?" sorusunun yanıtı, İstanbul'un da içinde bulunduğu Marmara Bölgesi'dir. Daha spesifik olarak Bostancı, Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli Bölümü'nde, Kocaeli Platosu'nun batı ucunda yer alır. İstanbul'un Asya kıtasında (Anadolu Yakası) bulunan semt, Marmara Denizi'nin kuzeydoğu kıyısında, Prens Adaları'nın tam karşısında konumlanmıştır. Bu sahil konumu, onun bir ulaşım merkezi olmasının temelini oluşturur. ANADOLU YAKASI'NIN ULAŞIM KALBİ "Bostancı konumu nedir?" sorusunun en net cevabı, buranın bir "ulaşım ve aktarma merkezi" olduğudur. Bostancı, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda deniz, demir ve karayolu ulaşımının kesiştiği belki de en önemli noktadır. Günümüzde ise Bostancı'nın konumu, "Alt Bostancı" (Sahil) ve "Üst Bostancı" (E-5) olarak ikiye ayrılır. Bu iki bölge, aralarından geçen Minibüs Yolu (Turgut Özal Bulvarı) ve E-5 (D-100) Karayolu ile birbirine bağlanır. REKLAM Bostancı'nın ulaşım merkezi kimliğini oluşturan ağlar şunlardır: Deniz Ulaşımı: Bostancı'nın sahil konumu, onu bir deniz kapısı yapar. Bostancı İskelesi, özellikle Prens Adaları'na (Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada) gidiş için ana kalkış noktasıdır. Şehir Hatları vapurlarının yanı sıra Mavi Marmara, Turyol, Prenstur gibi özel motor firmaları da buradan adalara sürekli sefer düzenler. Ayrıca İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) Terminali, Yenikapı, Bakırköy, Avcılar ve hatta Bursa (Mudanya) gibi uzak noktalara hızlı deniz otobüsü bağlantısı sağlar.