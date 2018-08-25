Boston River - CA Penarol maçı ne zaman?

Boston River ve CA Penarol, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Uruguay Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Boston River 3 puanla 12. sırada, CA Penarol 10 puanla 2. sırada bulunuyor. Boston River son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. CA Penarol, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 695. İddaa'da Boston River kazanır 4.30, berabere biter 3.30, CA Penarol kazanır 1.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Boston River önceki hafta Defensor Sporting mücadelesinde 0-1 yenildi.

CA Penarol, Plaza Colonia karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Boston River, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 6 gol yedi.

CA Penarol, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda CA Penarol 5 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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