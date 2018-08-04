Boston River - Liverpool M maç önü

Uruguay Premier Lig Clausura maçında Boston River ile Liverpool M, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Boston River son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Liverpool M son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 559. İddaa'da Boston River kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Liverpool M kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Boston River son haftadaki Danubio müsabasında 0-3 yenildi.

Liverpool M ise Plaza Colonia karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Boston River, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

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