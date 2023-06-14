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Boynuna takılan implant yemek borusunu yırtıp midesine düştü

Kahramanmaraş'ta yaşayan Sultan Tıraş'a (40) boyun fıtığı nedeniyle takılan ve bir süre sonra yerinden çıkan implantlardan birisi yemek borusunu yırtarak midesine düştü. Tıraş, tıp literatüründe nadir rastlanan bu olayın ardından gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu

Boynuna takılan implant yemek borusunu yırtıp midesine düştü
DHA

Kahramanmaraş'ta yaşayan 3 çocuk annesi Sultan Tıraş, geçen yıl boyun ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda boynunda fıtık olduğu tespit edilen Tıraş'a doktorunun tavsiyesiyle implant takıldı. Bir süre sonra ağrıları devam eden Tıraş, Gaziantep'te özel bir hastaneye başvurdu.

Burada yapılan kontrollerde boynuna takılan implantın yerinden oynadığı tespit edildiği için ameliyata alındı. Ameliyat sırasında implantlardan birisi çıkarılırken, diğeri tespit edilemeyince kentteki özel bir üniversitenin hastanesine sevk edildi. Burada endoskopi yapılan Tıraş'ın yemek borusunda yırtık olduğu, implantın da midesinde bulunduğu tespit edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Sultan Tıraş, yapılan hazırlıkların ardından ameliyata alındı. Tıraş, riskli olarak değerlendirilen ameliyatının başarılı geçmesiyle sağlığına kavuştu.

"LİTERATÜRDE RASTLAMADIĞIMIZ BİR OLAY"

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Levent Elbeyli, Sultan Tıraş´ın hastaneye getirildiğinde bilincinin kapalı olduğunu ve hayatını kaybetme riskinin çok yüksek olduğunu söyledi. Yaşanan bu olayın tıp literatüründe görülmediğini belirten Elbeyli, yapılan radyolojik tetkikler ve değerlendirmeler sonucu daha önce başka bir merkezde boyun omurlarına yerleştirilen metal disklerin yerinden oynadığını ve birisinin de midede olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Yapılan endoskopide yemek borusunda bir delinme olduğunu tespit ettiklerini anlatan Elbeyli, riskli bir ameliyat gerçekleştirdiklerini belirterek, orada iğne ucu kadar bile açık nokta bırakma şanslarının olmadığını dile getirdi ve şunları söyledi: "Bu hastamıza iki adet implant takılmış ve zaman içinde yerinden oynayarak yemek ve nefes borusunda bir sıkıntı yaratmış. Daha sora çekilen MR ve radyolojik tetkiklerle belirleniyor. Semptomların iyice artması karşısında hastamız bize yönlendiriliyor. Yaptığımız incelemelerde bu implantların yerinden oynadığı ve bir şekilde yer değiştirdiğini gördük. Bu alan komplike bir alan. Yapılan endoskopide yemek borusunda bir delinme olduğunu tespit ettik. Devamında midede bu implantların birinin görünmesi söz konusu. Diğer implantın da yerinden oynadığını görüyoruz. Böyle bir durumda hayati tehlikesi son derece yüksek. Yemek borusu kontamine bir alan. Hastayı direkt yoğun bakıma aldık. Bu kritik tablonun tedavi sürecini başlattık. Hayati tehlikenin yüksek olduğunu da hasta yakınlarıyla görüşüp bilgilendirdik. Ameliyatla yemek borusuna kaçan ve hatta nefes borusunda da tahrip olmuş olabileceği bilgisini ve birkaç aşamada cerrahi işlem gerektiğini belirttik. Ameliyat, göğüs boşluğu ve boyun bölgesinden delinmenin olduğu yerin ameliyatla görülmesi ve tedavinin yapılmasıydı. 6 saati geçen bir ameliyat sürecimiz oldu. Hastanın boyun kısmından yaklaşık yarım litre iltihabi ve prülan ve gıda artıkları olan cerahat atığı temizlendi. Uzun süre kaçak nokta temizlendi ve tedavi edildi. Orada iğne ucu kadar bile açık bırakma şansınız yoktur. Ameliyatı başarıyla tamamladık. 3 gün yoğun bakımdan sonra sağlığına kavuştu. Ameliyattan sonra daha birtakım risklerin olabileceğini anlattık. Yoğun bakımın ardından hastamıza 10 gün kadar da serviste tedavi uyguladık. Bunun ardından hastamızı normal beslenir ve hayatını normal şekline koyacak hale geldikten sonra evine yolcu ettik. Bugün çok sağlıklı ve aramızda."

"ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Sultan Tıraş, çok zorlu bir süreç geçirdiğini, ölümden dönerek sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Ağrılarımın artması üzerine doktoruma gittiğimde `büyük bir ağrın yoksa normal yaşantına devam edebilirsin´ dedi. Şubat ayında yaşanan deprem felaketi sonrası Bursa´ya gittim, şikayetlerin devam etmesi üzerine orada da doktora gittim. Oradaki doktor boyun omuruna takılan metal diskin hareket etmiş olabileceğini söyledi. Kahramanmaraş´a döndüğümde doktorlar acil ameliyat olmam gerektiğinde söyleyince de Gaziantep´e geldim. Beni ölümden döndürdüler diyebilirim. Hayatımı önce Allah'a sonra doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza borçluyum. Buraya ilk geldiğimizde aslında çok da umut yokmuş. O süreçte uyuyor olduğum için çok zorlu bir süreç olduğunu eşim görmüş" diye konuştu.

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