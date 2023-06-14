Boynuna takılan implant yemek borusunu yırtıp midesine düştü

Yapılan endoskopide yemek borusunda bir delinme olduğunu tespit ettiklerini anlatan Elbeyli, riskli bir ameliyat gerçekleştirdiklerini belirterek, orada iğne ucu kadar bile açık nokta bırakma şanslarının olmadığını dile getirdi ve şunları söyledi: "Bu hastamıza iki adet implant takılmış ve zaman içinde yerinden oynayarak yemek ve nefes borusunda bir sıkıntı yaratmış. Daha sora çekilen MR ve radyolojik tetkiklerle belirleniyor. Semptomların iyice artması karşısında hastamız bize yönlendiriliyor. Yaptığımız incelemelerde bu implantların yerinden oynadığı ve bir şekilde yer değiştirdiğini gördük. Bu alan komplike bir alan. Yapılan endoskopide yemek borusunda bir delinme olduğunu tespit ettik. Devamında midede bu implantların birinin görünmesi söz konusu. Diğer implantın da yerinden oynadığını görüyoruz. Böyle bir durumda hayati tehlikesi son derece yüksek. Yemek borusu kontamine bir alan. Hastayı direkt yoğun bakıma aldık. Bu kritik tablonun tedavi sürecini başlattık. Hayati tehlikenin yüksek olduğunu da hasta yakınlarıyla görüşüp bilgilendirdik. Ameliyatla yemek borusuna kaçan ve hatta nefes borusunda da tahrip olmuş olabileceği bilgisini ve birkaç aşamada cerrahi işlem gerektiğini belirttik. Ameliyat, göğüs boşluğu ve boyun bölgesinden delinmenin olduğu yerin ameliyatla görülmesi ve tedavinin yapılmasıydı. 6 saati geçen bir ameliyat sürecimiz oldu. Hastanın boyun kısmından yaklaşık yarım litre iltihabi ve prülan ve gıda artıkları olan cerahat atığı temizlendi. Uzun süre kaçak nokta temizlendi ve tedavi edildi. Orada iğne ucu kadar bile açık bırakma şansınız yoktur. Ameliyatı başarıyla tamamladık. 3 gün yoğun bakımdan sonra sağlığına kavuştu. Ameliyattan sonra daha birtakım risklerin olabileceğini anlattık. Yoğun bakımın ardından hastamıza 10 gün kadar da serviste tedavi uyguladık. Bunun ardından hastamızı normal beslenir ve hayatını normal şekline koyacak hale geldikten sonra evine yolcu ettik. Bugün çok sağlıklı ve aramızda."