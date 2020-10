Turkuaz renginde, ince kumuyla Bozcaada'nın bakir koyları arasında yer alan Akvaryum Plajı, geçen yıl The Guardian Gazetesi’nin seyahat yazarları tarafından Avrupa'nın en temiz 30 plajından birisi olarak gösterilmişti. Ada, önceki yıllarda ise, New York Times, Business Insider, New York Times Magazin ve Amerikan Forbes Dergisi tarafından tatilcilere tavsiye edilmişti. Bozcaada şimdi de, Seyahat Dergisi Condé Nast Traveler’ın düzenlediği ankette, Avrupa’nın en güzel 10 adasından biri seçildi.