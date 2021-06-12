Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Bozkır Aslanı Celaleddin 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bozkır Aslanı Celaleddin 4. son bölüm

Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi 4. son bölümü ile ekrana geldi. Dizide İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük bir iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden "Bozkır Arslanı Celaleddin"in hikayesi anlatılıyor. Bozkır Aslanı Celaleddin 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bozkır Aslanı Celaleddin 4. son bölüm...

Bozkır Aslanı Celaleddin 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bozkır Aslanı Celaleddin 4. son bölüm

Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinin başrollerinde Emre Kıvılcım, Kaan Yalçın ve Yulduz Radjabova yer alıyor. Son bölümde; Moğollar ve Haşhaşilerin birlikte kurdukları tuzak işe yaramış, Türkan Hatun ve Sultan Alaeddin'in orduları karşı karşıya gelmiştir.

BOZKIR ASLANI CELALEDDİN 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

BOZKIR ASLANI CELALEDDİN 4. BÖLÜM

Şehzade Celaleddin, savaşı başlamadan bitirmek için son bir hamle yapar ve kardeşi Uzlag Şah'a meseleyi teke tek dövüşle halletmeyi teklif eder. Celaleddin, krizi aşabilmek için kurduğu stratejiyi uygularken sürpriz bir sonuçla karşılaşır.

KUTLU BİKE'YE ÖLÜMCÜL TUZAK

Harzemşahlar'ın içine düştüğü durumu yakından takip eden Cengiz Han ise yeni bir müttefik edinmek için harekete geçer ve Behram üzerinden Uzlag Şah'a teklif götürür. Türkan Hatun, saraydaki hain olduğunu düşündüğü Kutlu Bike'yi ortadan kaldırmak için ölümcül bir tuzak kurar. Başkentte yuvalanmış Haşhaşileri ortaya çıkarmak için çalışan Ak Şah ise büyük bir tehlikenin ortasına düşer.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Akrep dizisi ne zaman final yapıyor?
TELEVİZYONAkrep dizisi ne zaman final yapıyor?
11 Haziran 2021 TRT1 yayın akışı: Türkiye İtalya maçı saat kaçta?
TELEVİZYONTRT 1 yayın akışı
Arka Sokaklar ne zaman başladı? Arka Sokaklar dizisi konusu oyuncuları
TELEVİZYONArka Sokaklar oyuncuları kim?
Güldür Güldür Show oyuncuları isimleri! Yeni sezon oyuncularıyla Güldür Güldür oyuncu kadrosu
TELEVİZYONGüldür Güldür Show oyuncuları kim?
Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncu kadrosu! Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları isimleri ve karakterleri
TELEVİZYONBozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimdir?
Kırmızı Oda oyuncu kadrosu! Konuk oyuncularıyla Kırmızı Oda oyuncuları isimleri ve yaşları
TELEVİZYONKırmızı Oda oyuncuları kimler?
Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 11 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu?
TELEVİZYONZuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?
Temizlik Benim İşim kim kazandı? 11 Haziran 2021 bugün Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? AÇIKLANDI
TELEVİZYONTemizlik Benim İşim kim kazandı?
11 Haziran Doya Doya Moda All Star birinci kim? BELLİ OLDU!C Doya Doya Moda All Star'da kim elendi?
TELEVİZYON11 Haziran Doya Doya Moda All Star birinci kim?
Postacı filminin konusu nedir? Postacı oyuncuları ve karakterleri kimler?
TELEVİZYONPostacı filmi oyuncuları kimler?