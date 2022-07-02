Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor - Güncel son haberler
ABONE OL

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 27 Haziran'da etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Devlet Su İşleri (DSİ), belediye ve özel idare ekipleri bölgede selin izlerini kaldırmak için çalışma yürütüyor.

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor - Güncel son haberler
AA

Kastamonu'da, selden etkilenen Bozkurt ilçesinde hayatın yeniden normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Kentte 27 Haziran'da etkili olan sağanağın ardından Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın seviyesi yükselmiş, taşan su ilçe merkezine dağılmıştı. Devlet Su İşleri (DSİ), belediye ve özel idare ekipleri bölgede selin izlerini kaldırmak için çalışma yürütüyor.

Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde de dere yatağının taşması nedeniyle köy yolu çökmüştü. DSİ ekipleri, yolu doldurarak tekrar eski haline getirmek için çalışma yapıyor.

Ekipler, sel nedeniyle çayın denize döküldüğü noktada biriken taş ve molozları temizlemeye devam ediyor, kamyonlara yüklenen malzemeler çay yatağı dışına taşınıyor.

Askerler, AFAD gönüllüleri ve belediye ekipleri de apartmanların zemin katlarındaki çamurları dışarı çıkarmak için çalışıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Ek gösterge ve öğrenci affı TBMM'de kabul edildi! Öğrenci affı Meclis'ten geçti mi?
GÜNDEM Ek gösterge ve öğrenci affı TBMM'de kabul edildi
Son dakik haberleri: Baba ve kızı komşu kurbanı! 56 bıçak yarası... Yargılanan anne ve oğlu mahkemede ne dedi?
GÜNDEM Baba ve kızı komşu kurbanı! 56 bıçak yarası!
Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruması: Başkan, son zamanlarında silah taşırdı
GÜNDEM Yazıcıoğlu'nun koruması: Son zamanlarında silah ...
Giresun'da terör operasyonu: 2 şüpheli yakalandı - Güncel haberler
GÜNDEM Giresun'da terör operasyonu: 2 yakalama
Sivas Katliamı 29. yılında unutulmuyor: Madımak-Sivas Katliamı nedir, ne zaman oldu, kim yaptı ve ölenler kimler?
GÜNDEM Sivas Katliamı 29. yılında...
İzmir'de TIR dehşeti! Lastiği patladı karşı şeride geçti - İzmir Haberleri
GÜNDEM İzmir'de TIR dehşeti! Lastiği patladı karşı şeride ...
BÜYÜK VURGUN! Son dakika haberi: Kuyumcular bile şaşkın! "Çok iyi yapıyorlar"
GÜNDEM Kaplama altın vurgunu! Kuyumcular bile şaşkın! "Çok ...
Mersin'de kamyon şarampole devrildi: 4 ölü
GÜNDEM Kamyon şarampole devrildi: 4 ölü
Öğrenci affı son dakika TBMM'de kabul edildi! Öğrenci affı 2022 kimleri kapsıyor, çıktı mı, detayları nedir, ne zaman çıkacak?
GÜNDEM Öğrenci affı TBMM'de kabul edildi
Son dakika: Haliç'te metrobüste yangın çıktı!
GÜNDEM Haliç'te metrobüste yangın paniği!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.