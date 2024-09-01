Brad Pitt sevgilisi Ines de Ramon'la birlikte Venedik Film Festivali'nde

Öte yandan Brad Pitt'in 2016'da ayrıldığı ve 2019'da resmen boşandığı, ancak hala Fransa'daki şarap mahzenleri üzerinden hukuk mücadelesi sürdürdüğü Angelina Jolie ile Venedik'te karşılaşmaması için festival organizatörleri özel bir çaba harcadı.