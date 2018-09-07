Braintree Town - Wrexham maçı istatistikleri

Braintree Town ve Wrexham, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Braintree Town 3 puanla 24. sırada, Wrexham 18 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Braintree Town, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Wrexham son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 386. İddaa'da Braintree Town kazanır 3.60, berabere biter 3.30, Wrexham kazanır 1.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Braintree Town son hafta oynanan Aldershot maçında 2-0 yenildi.

Wrexham, Eastleigh karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Braintree Town, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 9 gol yedi.

Wrexham, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Wrexham, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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