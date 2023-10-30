Bahar Öztan'dan sağlık durumu hakkında açıklama
Bahar Öztan, kolon kanseri nedeniyle ikinci kez ameliyat oldu. Öztan, sağlık durumu hakkında bilgi verirken "Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum, her daim dualarınıza ihtiyacım var" dedi
Daha önce 3 kez kanseri yenen Bahar Öztan, kolon kanseriyle mücadelesine yeniden başlamıştı. Tedavisi hastanede süren Öztan, geçtiğimiz haftalarda ameliyat olacağını duyurmuştu.
Operasyon geçirdikten haftalar sonra sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Bahar Öztan, bu süre zarfında ikinci kez ameliyat olduğunu duyurdu.
Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Bahar Öztan, "Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum, her daim dualarınıza ihtiyacım var" dedi.
"HÂLÂ HASTANEDEYİM"
Bahar Öztan, şunları söyledi: Herkese merhaba, bu videoyu size çok daha önce çekmek isterdim ama ikinci bir ameliyat daha geçirdiğim için dolayısıyla tekrar başa döndük. Neyse ki şu anda çok şükür iyiyim. Bundan önceki günler halim yoktu. Telefonu dâhi elime alamamıştım. Her şey yolunda gayet güzel gidiyor. Hepinizi çok seviyorum. Oğlumu, erkek kardeşimi, arkadaşlarımı, sevdiklerimi, sevenlerimi, hepinizi çok seviyorum. Beni merak etmeyin her şey yolunda. İnşallah daha da iyi olacak. Hâlâ hastanedeyim. Kısa bir zaman sonra mutlaka çıkarım. Size kucak dolusu sevgiler. Dualarınız o kadar iyi geldi ki teşekkür ediyorum.
"BİRÇOK İNSANIN KALDIRAMAYACAĞI HASTALIKLAR GEÇİRDİM"
Bahar Öztan daha önce yaptığı açıklamada, "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler. Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabii ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu, onları da unutmamak lazım" demişti.