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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Aydın'daki cinayette kan donduran detaylar

        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, düğünde istek şarkı yüzünden gelin ve damat tarafı arasında çıkan kavgada 1 kişi ölmesi, 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayda hayatını kaybeden 43 yaşındaki Oktay Kabakoğlu'nun kalbine, şişe kırığının saplandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 12:37 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:37
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        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
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        Aydın'da olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Nazilli ilçesinde, kırsal Pirlibey Mahallesi'nde meydana geldi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        GELİN VE DAMAT TARAFI KAVGA ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre Emrah Kabakoğlu ve Gülseren Coşkun çiftinin düğününde çalınacak şarkı yüzünden gelin ve damat tarafı arasında gerginlik yaşandı. Oyun pistinde başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

        KALBİNE ŞİŞE KIRIĞI SAPLANDI

        Yaşanan arbedede damadın amcası Oktay Kabakoğlu'nun (43) kalbine bira şişesi kırığı saplandı. Kabakoğlu'nun ağabeyi Mehmet Kabakoğlu da (51) bıçaklandı. Eşref Koç (27) ise başına vurulan bira şişesiyle yaralandı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Oktay Kabakoğlu, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kavgaya karışan 4 şüpheli ise olaydan sonra kaçtı.

        KUYUCAK'TA YAKALANDILAR

        Oktay Kabaklıoğlu'nun öldüğü, Mehmet Kabaklıoğlu ile Eşref Koç'un yaralandığı kavgaya karışan 4 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları Kuyucak ilçesinde dün sabah saatlerinde yakalandı. Gözaltına alınan Y.C. (21), M.T. (25), E.C. (48) ve B.C. (41) jandarmadaki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

        BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Hakim karşısına çıkan 4 şüpheliden Yusuf Coşkun tutuklanırken, M.T., E.C. ve B.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Yaralılardan Mehmet Kabakoğlu'nun tedavisi Nazilli Devlet Hastanesi'nde devam ederken, Eşref Koç'un ise dün akşam saatlerinde taburcu olduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Oktay Kabakoğlu ise Pirlibey Mahallesi'nde dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından Pirlibey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        #Aydın
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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