Pendikspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

10 Şurada Paylaş!







Yine de hakkını vermek gerek, herhangi bir işe yaramasa da Ivo Vieira kenarda çırpınıp duruyordu. Bu bile ülkeye yeter sanırım. Neticede ‘’hoca maçı istiyor’’du!.. İkinci devre de ilkinden farklı değildi, Ivo Vieira oyuncularını motivasyon alkışına boğarken İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe elini kolunu sallayarak gol atıyordu. Maçın benim açımdan ilginç notu ise ikinci golün VAR onayını beklerken yaşandı. Gerek İrfan Can Kahveci gerek İsmail Kartal, ‘’Ne bekleniyor’’ gibisinden söylenip durdu. Ne diyebilirdi ki VAR’ı bekleyen hakem Abdülkadir Bitigen? Biliyoruz ki, bu gösteri esasen televizyona dolayısıyla kamuoyuna yapılıyor. Yine de bu durum davranışlarının tuhaf olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

11 Şurada Paylaş!







Engin Verel (Akşam): Fenerbahçe her zamanki gibi agresif başlamadı maça. Kontrollü ve rakibi tartan bir peşrev faslından sonra baskıya başladı. Doğrusu Pendik dersini iyi çalışmıştı ve gayet aklı başında işler yapıyordu. Ta ki Fenerbahçe'nin öne geçtiği dakikaya kadar. 30'uncu dakikada Osayi Samuel'in kale sahasına çevirdiği topu Erdem kendi ağlarına yollayınca, Fenerbahçe için işler kolaylaştı. Bu sezonun Fenerbahçe'deki kuşkusuz en formda isimlerinden biri İrfan Can Kahveci. İrfan nedense bu takımda kalitesini bir türlü ortaya çıkartamamıştı. İsmail Kartal'ın gelişinden sonra bambaşka bir kimliğe büründü. İkinci yarıda daha çok bekleyen, sabreden ve fırsatları bulunca golleri sıralayan bir Fenerbahçe gördük.