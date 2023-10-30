Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü? Ailesinden yeni açıklama geldi 7 Ekim'de İsrail'e saldırılar sırasında Hamas tarafından kaçırılan 22 yaşındaki Alman vatandaşı Shani Louk'un yaşadığı öne sürülmüştü. Ailesi Louk'un akıbetine ilişkin yeni açıklama yaptı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e başlattığı saldırıların ardından genç bir kadının kamyonun arkasında yarı çıplak ve baygın hallerinin yer aldığı video sosyal medyada gündem olmuştu. Genç kadının ailesi ve yakınları onu dövmeleri ve saçlarından tanımış ve kimliğinin 22 yaşındaki Alman vatandaşı Shani Louk olduğu açıklanmıştı.

Louk'un saldırıdan hemen önce İsrail'deki müzik festivalinde olduğu belirtilirken genç kadının hareketsiz yatması üzerine öldürüldüğü öne sürülmüştü. Ancak Shani Louk'un annesi Ricarda Louk kızının hayatta olduğunu ancak durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.

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Shani Louk'un annesi Ricarda Louk, Alman yayın kuruluşu Bild'e "Şu anda Shani'nin hayatta olduğuna ancak ciddi bir kafa travması geçirdiğine ve durumunun kritik olduğuna dair kanıtlarımız var. Her dakika kritik" açıklamasında bulundu. Anne Louk "Hızlı hareket etmeli ve Shani'yi Gazze Şeridi'nden çıkarmalısınız! Artık yargı sorunları hakkında tartışmamalıyız" diye konuşmuştu.

Ancak ailesi bugün Alman medyasına yaptığı açıklamada kızlarının öldüğünü tahmin ettiklerini duyurdu. Anne Louk, Alman Basın Ajansı DPA'ya İsrail ordusunun kendisine kızlarının öldüğü yönünde bilgi verdiğini söyledi.

Shani Louk'un ölümü resmi olarak doğrulanmazken Ricarda Louk, DPA ve RTL'ye İsrail ordusunun kendileri ile iletişime geçtiğini belirterek "Maalesef dün kızımın artık hayatta olmadığı haberini aldık" dedi.

Sosyal medyadaki kliplerde, Hamas'ın festivale katılanlara ateş açmasından birkaç saat önce genç kadın arkadaşlarıyla dans edip şarkı söylerken görülüyordu.

* Haberin görseli Shani Louk'un Instagram hesabından (@Shanukkk) servis edilmiştir.