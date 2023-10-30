Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100'üncü yılı yurdun dört bir yanında kutlandı. Ünlü şarkıcılar da marşlar ve şarkılar söyleyerek, sahnede dinleyicilerine 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı
FUNDA ARAR
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da büyük coşkuyla kutlandı. Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen fener alayı ve kortej yürüyüşünde yaklaşık 60 bin kişi ellerinde bayraklarıyla Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.
7'den 70'e vatandaşların katıldığı yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde yakılan sembolik meşaleyle başlayarak Atatürk Caddesi'nden İskele Caddesi'ne, oradan da Belediye Sarayı arkasına kadar devam etti. Cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşlar da marş ve tezahüratlarla Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Fener alayı ve kortej yürüyüşünün ardından 100'üncü yıl coşkusu sahneye çıkan Funda Arar'ın Türk bayrağıyla İzmir Marşı'nı söylemesi ve sevilen parçalarını vatandaşlar için seslendirmesiyle devam etti.
Alanya Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılına özel olarak düzenlenen konsere binlerce vatandaş akın etti. Konser alanını dolduran, sahilde ve teknelerde konseri dinlemek için yerlerini alan yaklaşık 60 bin kişi Funda Arar'ın sahne performansıyla Cumhuriyet'in 100'üncü yaşını coşkuyla kutladı.
Alanya Belediyesi Başkanı Adem Murat Yücel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu tüm Alanya'ya doyasıya yaşatan Funda Arar'a teşekkür için çiçek ve plaket takdim ederek teşekkürlerini iletti.
MERVE ÖZBEY
Merve Özbey, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Karadeniz Ereğli'de sahne aldı. Özbey, "Atatürk ve silah arkadaşlarını, Cumhuriyetimizi bizlere hediye ettikleri için saygı ve sevgiyle anıyorum. Bir Cumhuriyet kadını olmaktan gurur duyuyorum. 100. yılımız kutlu olsun!" sözleriyle bayramı kutladı.
MUSTAFA SANDAL
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Cumhuriyet’in 100. yılında Amasya’nın Merzifon ilçesinde konser verdi. Üstüne giydiği ay-yıldızlı tişörtle çıktığı sahnede şarkılarını seslendiren Sandal, dinleyicilerine coşku dolu bir gece yaşattı.
"EMANET 100 YIL DEĞİL, MEZARA KADAR BİZİMLE"
Cumhuriyet’in 100. yılının coşkusunu ve gururunu yaşadığını belirten Mustafa Sandal, “Mustafa Kemal Atatürk tam 100 yıl önce bizlere bu emaneti bıraktı. Biz 100 boyunca emaneti buraya kadar getirdik ama o emanet sadece 100 yıl değil, pazara kadar değil mezara kadar bizimle olacak” diye konuştu.
Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, hediyeler verdiği ünlü şarkıcıya teşekkür ederek, Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
ZİYNET SALİ
Ziynet Sali, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lüleburgaz'da sahne aldı. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı konserde iki saat sahnede kalan Sali, "Cumhuriyetimiz bugün 100 yaşında... Ata'm onu bizlere emanet etti. Cumhuriyetimizi yaşatmak en büyük görevimiz. Yaşasın Cumhuriyet!” sözleriyle misafirlerinin bayramını kutladı.
Ziynet Sali, "Milli bayramımızı kutluyoruz. Ben de ona uygun olarak hazırlandım. Yerli ve milliyim" ifadelerini de kullandı.
EDİS
Edis, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleşen büyük gösteride bütün İstanbul ile 100. yıl coşkusunu yaşadı. İzleyenlere unutulmayacak bir gösteri sunan Edis, Türkiye’nin 100 yıllık kültürel mirasının yansıtıldığı, tüm bölgeleri, yöreleri kapsayan ve bir hikayenin etrafında buluşan özel bir şov hazırladı.
"Roman", "Arıyorum", "Benim Ol", "Dudak", "Çok Çok", "Nirvana", "Yalan", "Olmamış mı?", "Martılar" şarkılarını seslendiren Edis, konserini "An" parçasıyla sonlandırdı.
Edis’in 100. yıl için 20 kişilik müzik ekibiyle birlikte hazırladığı bu gösteriye özel olarak tüm parçalar yeniden düzenlendi. Şarkılardan 7 tanesinde ise Türkiye’nin 7 bölgesinden kültürel ve etnik izler taşıyan müzikal özellikler yer aldı.
Sahneye bir Ege efesi olarak çıkan Edis, "Roman" şarkısını seslendirdi. Kemençe gibi Karadeniz’e özgü müzik aletlerinin kullanıldığı "Dudak" şarkısında Edis, halk oyunları ekibiyle birlikte horon tepti. "Nirvana" şarkısının yeni düzenlemesindeki ise oryantal dansla birleşen özgün dans ve müzik gösterisi izleyenleri coşturdu. Edis’in en sevilen hit’lerinden biri olan "Çok Çok" ise saz ezgileriyle dinleyenlerden alkış aldı. "Yalan" şarkısında ise dinleyicileri büyük bir sürpriz bekliyordu. Bilinen haliyle başlayan şarkı, nakarat kısmına gelindiğinde davul ve zurnalar eşliğinde performans halaya döndü.
"Olmamış Mı?" parçasının Cumhuriyet Bayramı özel versiyonunda ise Kafkas dansı yapan Edis, performansıyla izleyenleri şaşırttı. Konserin finalinde sunulan ve ney ezgileriyle yeniden düzenlenen "An" izleyenleri derin bir yolculuğa çıkardı.
"NEREDESİN SEN" DÜETİ
Gecenin sürprizlerinden biri olan Edis ve Sıla düetinde iki ünlü müzisyen Neşet Ertaş’ın "Neredesin Sen" türküsünü seslendirdi. İzleyenlere duygusal anlar yaşatan sanatçıların düetine konseri izleyen yüzbinler de eşlik etti. İkisi de İzmirli ve aynı liseden mezun olan iki ünlü ismin düetteki uyumları alkış aldı.
Sıla ile düetinde beyaz takım elbisesiyle sahneye çıkan Edis, ardından beyaz saten bir yelek ve pantolon takımını giydi. Edis kostümünde yeleğinde kristallerden yapılan ay yıldız bir broş taşıdı. Edis, konseri frak giyerek tamamladı.
Gömleği, yeleği, pantolonu, ceketi ve papyonuyla Mustafa Kemal Atatürk’ün fraklı fotoğrafları dikkate alınarak hazırlanan kostümde yine yeleğinde ay yıldız işleme detayı dikkati çekti.
ATHENA
Athena, 29 Ekim 100. yıl Cumhuriyet konseri için Fethiye'de konsere imzasını attı. Cumhuriyet sevdalısı on binlerce Fethiye'li sokak ve caddeleri doldurup, Fener Alayı sonrası Beşkaza Meydanı'nda Athena'nın şarkıları ile bu muhteşem günü büyük bir coşkuyla kutladı.
"Arsız Gönül" ile başlayan yüksek tempolu konser Gökhan Özoğuz, "Fethiye bizim için çok önemli. Müziğe başladığımız ilk yıllarda yazlarımızı burada müzik yaparak geçirdik ve bu çok anlamlı günde sizlerle olmak bizim için çok özel" dedi.
Athena, "Arsız Gönül"ün ardından "Kime Ne" ve "Dam Üstüne Çul Serer" ile devam ettiği konserinde "Kafama Göre", "Ben Böyleyim", "Serseri Mayın", "Yaşamak Var Ya", "Her Şey Güzel Olacak", "12 Dev Adam" gibi şarkılarını yorumladı.
AYŞEGÜL ALDİNÇ
Ayşegül Aldinç, 29 Ekim Cumhuriyet Balosu’nda sahne aldı. Aldinç, Cumhuriyetin 100’üncü yılını büyük bir coşkuyla kutladı.
Ayşegül Aldinç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yılını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğu hayranlığı belirterek, "Şu toprakları yurt yapan ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor; emaneti Cumhuriyet’i her şeraitte koruyacağımıza and içiyorum. Ebediyen izindeyiz" ifadeleriyle kutladı.
GÖKHAN TÜRKMEN
Gökhan Türkmen, Cumhuriyet'in 100. yılında Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nin bahçesine kurulan açıkhava sahnesinde performansını sergiledi.
Türkmen, Cumhuriyet'in 100. yılı içinde sahnede, "Cumhuriyetimizin 60. yılında doğdum. Bugün 100. yılında 40 yaşında bir Türk evladı olarak burada olmak, buna şahit olmak çok değerli. Hepimiz çok şanslıyız. Ve bu şansı bize saglayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve büyük zorluklarla kurduğu Cumhuriyet. Bugün ondan miras aldığımız mücadeleyi, birlik ve beraberlik ruhuyla yaşatma günü. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu, mutlu ve sonsuz olsun" dedi.
MURAT EVGİN
Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, Cumhuriyet’in 100. yıl etkinlikleri kapsamında Atatürk'ün direktifiyle kurulan Türkiye Yardım Sevenler Derneği’nin Cumhuriyet Balosu’nda konser verdi.
Cumhuriyet Balosu’nda şarkılarını, marşları seslendiren Evgin, geliri TSK Mehmetçik Vakfı’na bırakılan Türkiye Yardım Sevenler Derneği Marşı’nı derneğin yönetim kurulu ile birlikte seslendirdi.
KUBAT
Bozüyük’te Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konserde Kubat, hayranlarıyla buluştu. Konser, Çınar Taksi Kavşağı’ndan başlayarak İsmet İnönü Caddesi üzerinde yürüyen bando takımının gösterisi ile başladı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bando takımı Cumhuriyet Meydanı’na alkışlar eşliğinde girerek meydanda marşlar çaldı. Ardından yenilenen Cumhuriyet Meydanı’nın açılışı yapıldı. Törende havai fişek ve fıskiyelerin müzikli gösterisi ilgi ile izlenirken, Dok Sirk Grubu tarafından sunulan Calida ateş gösterileri de beğeni topladı.
Açılış töreninde konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, “Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yılının kutlamasını yapacağız. Bu Cumhuriyet Meydanımız 40-50 yıl önce yapılmış bir meydan. Burada gördüğünüz anıtı benim eski görev dönemimde yaptırmıştık, rahmetli Profesör Tankut Öktem’e. Komple alanı yeniden düzenledik, altındaki çarşıyı da revize ediyoruz. Şimdi burayı hep birlikte açalım istiyorum. Hayırlı olsun” diyerek, açılış kurdelesini vatandaşlarla birlikte kesti.
Proje hakkında da kısa bir bilgilendirme yapan Başkan Bakkalcıoğlu, “Biliyorsunuz; Atatürk’ün hiç değişmeyen 6 ilkesi var. O 6 ilkemizi bu anıtta işlemiştik. Şimdi Atatürk’ümüzün 6 ilkesini, anıta doğru ulaşan yolları gömülü havuzlarla kapladık. Gömülü havuzlardan pırıl pırıl ona ulaşan yolları izleyebileceğiz” dedi.
Açılış töreninin ardından çalınan marşlarla coşku doruğa çıkarken, Atatürk’ün sesinden 10. Yıl Nutku dinlendi. Daha sonra sahneye çıkan Kubat, sevilen eserlerini seslendirerek vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı. Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak için Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran Bozüyüklüler, Kubat’ın seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.
Kubat, konsere sahneye yansıtılan Atatürk fotoğrafına bakarak ‘Al Ömrümü’ şarkısı ile başladı. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, sevilen sanatçı Kubat’a çiçek ve plaket takdiminde bulunarak, “Kubat tüm halkımızla beraber seni burada ağırlamaktan onur duyuyoruz” şeklinde konuştu.
Kubat ‘Erik Dalı’, ‘Bahçe Duvarından Aştım’ ve ‘Bulguru Kaynatırlar’ gibi sevilen eserleri de seslendirerek vatandaşların coşkusunu zirveye çıkarttı. 'Yalan Dünya' ve 'Yoruldum Hayat' şarkılarını da hep ağızdan söyleyen Bozüyüklüler, cep telefonlarının ışıklarını yakarak Kubat’a eşlik etti.
Programın sonlarına doğru yoğun istek alan ‘Halkalı Şeker’ türküsünü söyleyen Kubat, son olarak İzmir Marşı’nı seslendirdi. İzmir Marşı’na Bozüyüklüler de ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırarak eşlik etti. Sahneye Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, eşi Merih Bakkalcıoğlu ile birlikte gelerek seyircilere karanfil dağıttı. Konser programı havai fişek gösterisi ile sona erdi.
Konsere CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.
BURAY
Aydın'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Buray, sahne aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde Buray, sevilen parçalarını seslendirdi.
Buray, kendisini dinlemek için gelenlerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, burada yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in önemine işaret ederek, "Ben burada sizlere hitap edebiliyorsam bu Cumhuriyet sayesindedir. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha minnetle, saygıyla, özlemle anıyorum. Cumhuriyet, Atatürk’ümün deyimiyle en büyük bayramdır. Bayramınız kutlu olsun" dedi.
"ŞİMDİ 90'LAR"
Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Ferda Anıl Yarkın, Jale, Ali Güven, Hazal, Uhde Seçil, Erdal Çelik, Sibel Alaş’tan oluşan “Şimdi 90’lar”, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Çanakkale Belediye Binası Meydanı’nda konser verdi.
Meydanı dolduran 15 bin kişiye 90’ların parçalarıyla bayram coşkusu yaşatan şarkıcılar, konserlerinin finalini “10. Yıl Marşı” ve “İzmir Marşı” ile yaptı.
ECE SEÇKİN
Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Bodrum'da bir dizi etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda Bodrum Marina'dan başlayan bir kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, idari personeller, siyasi parti temsilcileri, birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi, gaziler ve yaklaşık 10 bine yakın vatandaş katıldı.
Neyzen Tevfik Caddesi'nde ilerleyen yaklaşık 10 bin kişi Türk bayrağı ve Atatürk posterleri eşliğinde Belediye Meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşte binlerce vatandaş marşlar söyledi. Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı.
Konuşmaların ardından Yalıkavakspor kadın hentbol takımı bu yıl kazandığı iki kupayla birlikte sahneye çıktı. O anlarda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sporcularla birlikte kupa kaldırdı.
Program kapsamında sahne sırası Ece Seçkin'e geldi. 100. yıl konseri kapsamında sahneye çıkan şarkıcı, parçalarıyla sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.
Ece Seçkin hayranı binlerce vatandaş şarkıcının seslendirdiği parçalara eşlik etti.
HANDE YENER
Kuşadası’nda Cumhuriyet’in 100’üncü yılı birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı. Kutlama programı çerçevesinde Kuşadası Belediyesi tarafından akşam Belediye Hizmet Binası önünde konser düzenlendi. Konserde Hande Yener sahne aldı.
Konser öncesinde DJ Kadir Çetin’in canlı performansı eşliğinde Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel havai fişek gösterisi düzenlendi. On binlerce kişinin izlediği konserde alana sığmayan Kuşadalılar, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı ile cadde ve sokakları doldurdu. Hande Yener, dansçıları eşliğinde gerçekleştirdiği sahne performansı ve birbirinden hareketli şarkıları ile Cumhuriyet Bayramı sevincini ikiye katladı.
"CUMHURİYETİMİZ SONUNA KADAR YAŞAYACAK"
Konser öncesinde sahnede Kuşadalılara seslenen Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nda Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamalarında sokağa dökülen binlerce kişi görmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “19 Mayıs 1919’da başlayan kurtuluş destanı, 100 yıl önce tam bugün Cumhuriyet ile taçlandı. Cumhuriyeti kurup bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet özgürlük ve demokrasi demektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize en önemli emanetidir. Cumhuriyetimiz sonsuza kadar yaşayacak. Bu gece Hande Yener ile çok eğleneceğiz. Kuşadası’na yakışan bir kutlama yaptık” diye konuştu.
OĞUZHAN KOÇ
Bolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Oğuzhan Koç, sahne aldı.
Bolu Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Belediye Meydanı'nda organize edilen konseri, yaklaşık 10 bin kişi dinledi.
Konser için gelenler, Koç'un seslendirdiği şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi. Oğuzhan Koç, kendisini dinlemek için gelenlerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
FERİDUN DÜZAĞAÇ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Bandırma’da gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bandırma Belediyesi tarafından 100. yıla özel düzenlenen son etkinlikte Feridun Düzağaç, sevilen şarkılarını Bandırmalılar için seslendirdi.
Konsere; Bandırma Garnizon Komutanı Hava Plt. Tuğ General Levent Eğren, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ve 20 bin vatandaş katılım sağladı. Konser ilk olarak kortej eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Bandırma Belediyesi ilk kez deniz üzerine kurulan platformda su gösterisi düzenledi. Ardından konser alanına geçildi. Konser öncesinde Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun öncülüğünde andımız okundu.
Tolga Tosun, "Cumhuriyetimizin ışığında daha çok ve daha büyük işler yapmak zorunda ve kararlılığındayız. Bizler de onun ilkeleri ışığında cumhuriyetin kenti Bandırmamız için modern ve çağdaş projeler üretiyor, şehrimizi ortak akılla hep ileriye taşımak için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizi demokrasi, hukuk devleti, insan hakları sosyal devlet gibi çağdaş devletlerin ilkeleriyle taçlandıracak ve dünyada daha saygın bir konuma gelmesi için hiç durmadan çalışacağız" ifadelerinde bulundu.
Bandırma Belediyesi tarafından 100. yıla özel düzenlenen son etkinlikte Feridun Düzağaç, şarkılarını Bandırmalılar için seslendirdi. Kutlamalar havai fişek gösterisi ile son buldu.
Fotoğraflar: AA, DHA, İHA