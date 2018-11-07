Habertürk, Bloomberg HT ve SHOW TV'nin medya ana sponsoru olduğu, dünyanın ve Türkiye’nin iş ve markalar dünyasını, yaratıcı endüstrilerini, dünyanın en ilham verici isim ve projeleriyle buluşturan Brand Week Istanbul başladı.

Zorlu PSM’de 3 gün düzenlenecek etkinlikte ünlü isimlerin de konuşmaları olacak.



7 Kasım:

15.45 - Tuba Ünsal (Hayat Bir Oyundur! 365 gün Teneffüste Sağlık Hareketi)

17.00 - Şener Şen (Brand Week Istanbul 2018 Onur Konuğu)

8 Kasım:

10.30 - Mehmet Okur (The Money Man: Mehmet Okur)

15.45 – Engin Altan Düzyatan (Sınırları Aşan Kadınlar

16.50 – Mehmet Günsür (Fikrine İnan, Dijitale Güven)

9 Kasım:

10.00 - Faruk Eczacıbaşı (Brand Week Debate: Teknoloji, İnsan ve Gelecek)

10.30 – Ayhan Sicimoğlu (Türk Turizmi Sınırları Nasıl Aşar?)

14.50 – Ezgi Mola (Birlikte Dünyayı Birbirine Yakınlaştırmak)

17.00 - Çağla Şikel (Ajans Sahnesi: Medyadaki Dönüşüm ve Videonun Gücü)

17.30 – Doğu Demirkol (Doğu Demirkol'dan)

18.15 – Aleyna Tilki (Yeni Dünyada Müzikle Büyümek)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ