Haberler Yaşam Bratz bebeklere benzemek için birçok kez dolgu yaptıran genç kadın yeni estetik operasyonlara hazırlanıyor

Bratz bebeklere benzemek için birçok kez dolgu yaptıran genç kadın yeni estetik operasyonlara hazırlanıyor 25 yaşındaki Rus fenomen Andrea, Bratz bebeklere benzemek için birçok estetik operasyon geçirdi. Genç kadın, dudaklarına yaptırdığı onca işlemden sonra bile tam olarak istediği gibi gözükmediğini ve daha çarpıcı bir görünüm istediği için ameliyatlara devam edeceğini belirtiyor. Habertürk Giriş: 22.10.2023 - 11:54 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:54 facebook

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Bir sosyal medya fenomeni olan Andrea Ivanova'nın çarpıcı değişimi 2018 yılında başladı. Önceleri ince yüz hatlarına sahip olan Andrea, dudaklarına dolgu yaptırarak, estetik dünyasına adım attı. Şu anda oldukça büyük dudaklara sahip olsa da Andrea, henüz istediği gibi görünmediğini söylüyor.

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Andrea daha önce şunları paylaşmıştı: Hâlâ daha büyük dudaklar istiyorum ve onları daha da büyütmek için daha fazla enjeksiyon yapmaya devam edeceğim. Her ay daha fazla dolgu yaptıracağım ve toplamda ne kadar para harcadığımı bile sayamıyorum.