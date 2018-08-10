Bray Wanderers - Finn Harps maç önü

Bray Wanderers ve Finn Harps, 10 Ağustos 2018 Cuma günü İrlanda FAI Kupası 1.Tur maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Ev sahibi Bray Wanderers, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Finn Harps, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 248 kodlu maçı oynayanlar; Bray Wanderers galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 2.90, Finn Harps galibiyet oranı 2.20. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Bray Wanderers son hafta oynanan Cork City maçında 1-0 yenildi.

Finn Harps ise Bohemians maçında 3-1 yenildi.

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