Breidablik - Grindavik maçı ne zaman?

İzlanda Urvalsdeild maçında Breidablik ile Grindavik, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. Breidablik 34 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Grindavik 24 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Breidablik, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Grindavik, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 683 kodlu maçı oynayanlar; Breidablik galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Grindavik galibiyet oranı 5.50.

Breidablik son haftadaki FH Hafnarfjördur müsabasında 0-1 kazandı.

Grindavik, Fjolnir karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Breidablik, 15 gol attı ve 7 gol yedi.

Grindavik, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Grindavik 7 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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