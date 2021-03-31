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Brent petrolün varili 64,50 dolar

Salı günü 65,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 64,50 dolardan işlem gördü

Brent petrolün varili 64,50 dolar
AA

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,50 dolardan işlem görüyor.

Salı günü 65,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 64,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60,86 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 1 Nisan'da yapacağı toplantıya dair olumlu beklentiler etkili oldu. Mayıs itibarıyla uygulanacak kesinti miktarının görüşüleceği toplantıda, grubun mevcut üretim kesintilerini koruması bekleniyor.

OPEC+ üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının 4 Mart'ta bir araya geldiği 14. Bakanlar Toplantısı'nda OPEC dışı ülkelerden Rusya ve Kazakistan'ın nisanda petrol üretimini mevsimsel nedenlerle artırması noktasında uzlaşı sağlanırken, diğer üye ülkelerin mevcut üretim kesintilerine nisanda da devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Toplantıda, Rusya'nın üretimini nisanda günlük 130 bin ve Kazakistan'ın 20 bin varil artırması, Suudi Arabistan'ın ise gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik üretim kesintisine devam etmesi uygun bulunmuştu. Böylece, OPEC+ grubu nisanda günlük 7 milyon 900 bin varil üretim kesintisi yapmaya karar vermişti.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de geçen hafta ticari ham petrol stoklarında yaşanan artışın, talebin düşüşe geçtiği algısını güçlendirmesi fiyatların yukarı yönlü seyrini kısıtlıyor.

Amerikan Petrol Enstitüsünün tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 910 bin varillik artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 400 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 64,65 ile 64,77 dolar aralığının direnç, 64,39 ile 64,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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