Brentford - Rotherham United karşılaşma önü

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Brentford, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Rotherham United takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Brentford son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Rotherham United, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Maçın iddaa kodu 272. İddaa'da Brentford kazanır 1.35, berabere biter 3.60, Rotherham United kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.
Brentford önceki hafta Blackburn Rovers mücadelesinde 1-3 yenildi.
Rotherham United, Derby County karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.
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