Olaydan 3 ay önce mahalle muhtarı olarak kendisi ve Yeşiltepe Mahallesi muhtarı Hüseyin Doğru'nun Ergene Belediyesi ve TESKİ'ye derede su birikmesi üzerine dilekçe ile başvurup önlem alınmasını istediklerini belirten Aslan, "Hastane kurulacak diye buranın altyapısını yapılması ile ilgili herhangi bir dönüş, herhangi bir gelişme olmadı. Savcıların elinde her iki muhtarlığın verdiği dilekçeler mevcut. Ve dilekçeler dosyaya eklendi" dedi.

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Ölen çocukların ailelerinin avukatı İbrahim Doğan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün kusurlu olduğunun bilirkişi raporunda yer aldığını belirten Doğan, "Rapor, burada gereken güvenlik tedbirinin alınmadığı, gerçekleşen sel felaketi ile ilgili olarak bunun önlenebilecek bir olay olduğu, gereken ıslah çalışmalarının yapılmadığı yönünde. Çocukların boğulduğu noktada en ufak bir ıslah çalışması, tedbiri alınmış olsaydı; bu olayın gerçekleşmeyeceği yönünde ve çocukların bu olayda herhangi bir şekilde kusurlarının bulunmadığı bilirkişi raporu düzenlenmiştir. Bilirkişi raporundan sonra; kısa bir süre içerinde davanın açılabileceğini, kamu davası açılabileceğini düşündük. Vekilleri ve ailesi olarak umutlandık ancak bu olay sonrasında, bilirkişi raporundan sonrasında da Cumhuriyet Savcılığının talep etmiş olduğu iznin gelmemiş olması sebebiyle hala bir kamu davası, ceza davası açılmış değil. Ancak aradan 2,5 sene gibi bir zamanın geçmesine rağmen hala soruşturma izinleri gelmedi. Soruşturma izinleri haricinde aslında dosyada eksik bir şey yok. Aileler mağdur. Bir an önce kamu davası açılmak suretiyle olayın gerçekleşmesindeki sorumluların, yetkililerin ortaya çıkartılarak, gerekli cezayı almalarını talep ediyorlar" diye konuştu.