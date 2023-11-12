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İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası da yapılmasını isteyen savaş karşıtı göstericiler, İngilizce ve İbranice, "Bir an önce ateşkes", "Hemen şimdi esir takası" ve "Savaşın kazananı olmaz", "Hastaneleri bombalamak, suyu kesmek, aç bırakmak, çocukları katletmek: bunlar kendini savunma hakkı değildir" yazılı pankartlar taşıdı.